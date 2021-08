Reprochan 'abuso' en desalojo de estudiantes en Iconia

03 min 00 seg

Martín Aquino

Notas Relacionadas Desalojan a estudiantes que se oponen a Iconia

Hora de publicación: 21:44 hrs.

Diputados sin partido y de Morena reprocharon presunto abuso con el que elementos de la Fiscalía y Policía estatal desalojaron la madrugada de este jueves a estudiantes y habitantes de Huentitán en el predio donde se pretende edificar el desarrollo inmobiliario Iconia.El grupo de jóvenes que se encontraba acampando desde el 29 de marzo en el terreno ubicado entre Periférico Norte y Calzada Independencia se opone a la edificación de Iconia, pues quieren que el predio que fue cedido por el Ayuntamiento de Guadalajara a Mecano América -quien después lo traspasó a Operadora Turística de Salamanca- sea destinado para un parque metropolitano.En sesión de Pleno del Congreso este jueves, los legisladores sin partido Enrique Velázquez y Mara Robles criticaron el presunto abuso policial que habrían sufrido los manifestantes durante el desalojo y urgieron al Poder Legislativo emitir un pronunciamiento sobre el tema."Sé lo que puede hacer el Gobierno cuando se decide a reprimir una manifestación, un movimiento; sé de lo que son capaces de hacer con el uso de la fuerza (...). Con el respeto a los derechos humanos que ha demostrado la Fiscalía del Estado, llegaron y reventaron el plantón que tenían los vecinos en Huentitán", dijo Velázquez."Lo único que están haciendo las personas que están en el lugar donde se pretende desarrollar Iconia, lo único que están haciendo es defendiendo lo público, es en defensa de lo público, y este Congreso debe de defender lo público (...); atacaron a estudiantes, atacaron a vecinos, y hay que levantar la voz en ese sentido", añadió.Robles, por su parte, señaló que la actuación de los elementos de la Fiscalía y de la Policía durante el desalojo de estudiantes y habitantes de Huentitán, fue un acto de represión que no se puede permitir."Yo les pregunto: ¿esto está ocurriendo en 1968 bajo el Gobierno de (Gustavo) Díaz Ordaz? ¿Esto está ocurriendo en 1971 en el Gobierno de Luis Echeverría? ¿O esto está ocurriendo -no puedo ni creerlo- en el Estado de Jalisco en el actual Gobierno al que nosotros hemos apoyado?", cuestionó la legisladora."Me resisto a admitir que la represión en nuestro Estado se esté volviendo una costumbre (...). Cómo es posible que toleremos que los jóvenes, que los estudiantes, que los vecinos que se manifiestan para recuperar un área verde sean reprimidos, sean encañonados y sean desalojados como si fueran delincuentes a las 3 de la mañana", acotó.La coordinadora de diputados de Morena, Érika Pérez, se sumó a las críticas contra la actuación de autoridades durante el desalojo en el predio de Iconia, pues aseguró que se trató de un hecho lamentable."Que el Gobierno esté siendo opresor de ellos, creo que no es la mejor señal que se manda a la ciudadanía; yo creo que debemos realizar un estudio, que el Gobernador (Enrique Alfaro) se siente a revisar qué es lo que está pasando", indicó la morenista."Es importante que salgan a dar una respuesta contundente, y que no le echen la culpa a los agentes, porque ellos siempre han seguido órdenes, no se mandan solos; entonces, sí es importante que nos digan que fue lo que pasó aquí con los jóvenes que se estaban manifestando", agregó.