Reprueban que Alfaro defienda a Caabsa

02 min 30 seg

Violeta Meléndez

Hora de publicación: 15:35 hrs.

Que el Gobernador Enrique Alfaro y sus funcionarios del Gabinete defiendan a Caabsa, en lugar de vigilar las condiciones en que tiene el vertedero Los Laureles y sancionar los incumplimientos a las acciones establecidas para antes de septiembre próximo, fue reprobado por el investigador del CIESAS Gerardo Bernache y activistas de Un Salto de Vida.En rueda de prensa, el especialista en manejo de residuos se refirió a las recientes declaraciones del Gobernador sobre las descargas de lixiviados que documentó MURAL, ante lo cual Alfaro afirmó que todo estaba en orden y que era una "historia de un periódico"."Me sorprende que el Gobernador y su equipo se hayan convertido en voceros de una empresa, de Caabsa, porque ahora parece que el Gobernador trabaja para ellos y es realmente inaceptable", declaró esta mañana Bernache.Además, mencionó que no solamente los lixiviados están fuera de control y representan una amenaza para las poblaciones aledañas y para el Río Santiago, sino también los gases que se generan por la basura enterrada, ya que no están siendo debidamente manejados a pesar de que son efecto invernadero.Por su parte, Alan Carmona, del colectivo Un Salto de Vida, afirmó que ante los incumplimientos por parte del Gobierno del Estado a la recomendación que en 2019 emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sobre el vertedero, así como a las actividades previas a su cierre, buscarán que los funcionarios responsables comparezcan en el Congreso.Recordó que la recomendación pedía el cierre el vertedero, sustituir la infraestructura dañada con el incendio de ese año, vigilancia constante para evitar derrame de lixiviados y, entre otras actividades, reparación del daño a pobladores afectados por la inadecuada operación del mismo, lo cual no se ha hecho."Contemplamos un proceso organizativo con las comunidades (respeto a la ruta de acción), vamos a organizarnos porque es muy identificable los procesos contaminantes, las descargas, y va a ser importante el papel que jugaremos, queremos comenzar por exigir una mesa de atención integral a las comunidades afectadas", mencionó Alan Carmona, del colectivo."Exigiremos a la CEDHJ que llame a comparecer al Gobernador por el incumplimiento a las recomendaciones aceptadas, hay posibilidades de generar esto a través del Congreso del Estado, que llame tanto al Gobernador como al Secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf".Además, este lunes el Gobernador informó que los dos años que demoraría el cierre de Laureles y que se cumplirían en septiembre, ahora comenzarán a partir del próximo mes, cuando pobladores afectados por el vertedero esperaban que esa fuera la fecha de clausura.Ante ello, aseguran que habrá movilizaciones ciudadanas, pues Laureles representa para ellos un foco de degradación ambiental y de su salud.