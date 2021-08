Requiere Chemita 500 mil pesos para sanar

Para José María Estrada, un pequeño de 7 años con síndrome de Down, la discapacidad no ha sido un impedimento para desarrollarse durante su infancia.Sin embargo, el diagnóstico que recibió Chemita -como le dicen sus seres queridos- de encefalitis autoinmune el pasado 29 de mayo, ha dejado en la incertidumbre a su familia, pues para las seis sesiones de inmunoglobulina que debe recibir para tratar el padecimiento requiere juntar cerca de 500 mil pesos."Es un niño hermoso, acaba de cumplir 7 años y siempre fue un niño completamente sano y con actividades regulares, porque siempre ha asistido a clases regulares", explicó su mamá, Cynthia Chamery.Sin embargo, hace casi 3 meses, Chemita comenzó a presentar convulsiones."Se presentó una convulsión de una manera espantosa que me cimbró, estábamos solos y mis vecinos me auxiliaron para correr al hospital".Aunque el diagnóstico original fue de Epilepsia, luego de ser atendido en neurología del Antiguo Hospital Civil, Chemita recibió el resultado: encefalitis autoinmune, enfermedad que no suele aparecer en niños con síndrome de Down.Ahora, el pequeño requiere de tratamientos vía intravenosa de 40 gramos de inmunoglobulina. Sin embargo, la caja de 10 gramos tiene un precio en el mercado de 22 mil pesos y no se aplica en el sector salud."Tenemos seguro, pero no nos pudo cubrir porque es reciente, por temas de pandemia no los pudimos pagar por el tema de antigüedad y porque es uña enfermedad rara", dijo su mamá, "fue muy difícil ver cómo empezaba a alejarse, a estar triste y enojado y a ralentizar su desarrollo, y por el momento los proyectos de que volviera a la escuela están suspendidos".Ante la adversidad, Cynthia optó por crear una campaña en redes sociales llamada "Recuperando los sueños de José María" para obtener donaciones.Si desea apoyar a Chemita a costear su tratamiento, puede realizar donativos a la asociación "Galilea 2000", a través de la cuenta 0104060857 del banco BBVA Bancomer, o a la Clabe 012320001040608579.