Resalta Reyes transformación de Orlegi en Atlas

02 min 00 seg

Omar Fares

Hora de publicación: 14:10 hrs.

El Grupo Orlegi, que asumió como propietario del Atlas a partir de 2019, se encuentra en la etapa de querer darle un giro a la institución con una palabra que repite constantemente: transformación.Los jugadores lo han asimilado, y como lo señala Luis Reyes, quien debutó en el Apertura 2016, se ha notado la mano de la organización que reemplazó a Grupo Salinas."Esto de la transformación el equipo lo ha visto de buena manera y se ha reflejado en el campo. Yo he estado antes acá y era muy diferente la mentalidad, el Grupo Orlegi ha venido a cambiarnos eso, a transformar nuestra vida, nuestra carrera, y la historia de este club. Esta organización ha trabajado muy bien. El equipo en cualquier cancha sale a buscar el partido, en dos partidos empatamos (Pumas y Santos) y el equipo salió molesto porque sentíamos que merecíamos la victoria", dijo el defensa rojinegro.Reyes, quien estuvo fuera del Atlas por 3 años, al pasar de manera discreta por América y Atlético de San Luis; manifiesta su satisfacción por ser tomado en cuenta como titular por el técnico Diego Cocca, luego de que en el pasado Guardianes 2021 solo jugó 7 partidos."Me he sentido bien cuando el profe me ha requerido de central, ahora en este partido contra Santos que me utilizó de carrilero. Me he adaptado muy bien a las situaciones, también cuando no me toca estar en una posición veo lo que el profesor les pide a mis demás compañeros por si algún día me toca jugar en otra posición, y estoy para donde me necesite", puntualizó el zaguero.El Atlas recibirá este sábado al Toluca en el Estadio Jalisco a las 17:00 horas, con la consigna de volver a ganar luego de perder con América, y empatar con Santos Laguna, por lo cual se encuentra con 8 puntos en el séptimo lugar de la tabla general.