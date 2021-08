Resisten mujeres desde el comercio informal

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El comercio informal impera en el Parque Rojo, donde decenas de comerciantes hacen entrega de mercancía los sábados por la tarde.Algunas instalan sus puestos para ofrecer los productos que promocionan en redes sociales, tales como ropa, calzado, maquillaje o bisutería.Para algunas este trabajo representa el ingreso con el que sostienen a su familia. El caso de Ana López, quien tras la pandemia se quedó sin empleo, y por ende, sin un ingreso fijo para mantener a sus hijas de 16 y 6 años."Anteriormente lo hacía esporádicamente, pero ahorita con la pandemia todo cambió, perdí mi trabajo. A causa de la pandemia falleció mi mamá, falleció mi hermana, entonces no pude trabajar", cuenta la mujer de 43 años, quien vende ropa de segunda mano para toda las edades.De acuerdo con datos de 2020 del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), en Jalisco, 48.30 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal.Es decir, no tienen acceso a la seguridad social u otro tipo de prestaciones.Sin embargo, a decir de las mujeres consultadas, ser comerciantes les permite conciliar su actividad económica con el trabajo del hogar y de cuidados, flexibilidad que dicen no encontrar en otros empleos."Aquí la diferencia es que yo tengo la chance de cuidar a mi hijo. Yo también por eso inicié mi bazar, porque yo no podía dejar a mi bebé con cualquiera. Yo no tengo el apoyo de mi mamá, ni del papá (de mi hijo)", comenta Brenda Herrera, de 26 años, dueña del bazar Japo Robles.