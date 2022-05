Resucitó la Academia

Iba yo por fin a hacer un examen concienzudo de la nación, compacto pero certero, con análisis, diagnóstico y propuestas concretas de solución, muy sencillas y realizables, por cierto... ¡y que vuelve a ganar el Atlas!



Entonces sí, se pospone el análisis hasta nuevo aviso.



Es que la ocasión es propicia. Ya sé que este no es un espacio deportivo ni para evidenciar las debilidades deportivas, pero hombre, esperar 70 años para volver a acariciar no uno, sino dos campeonatos, es un verdadero shock.



Aunque yo pertenezco a una cuna atlista de cepa, no fui rojinegro por muchos años. Mi padre lo era, y de corazón. Era frontenista bueno y dedicado en la sede original del club, El Paradero, rumbo a Tlaquepaque. Era también del barrio, la colonia González Gallo... hasta que se mudó al poniente de la ciudad.



Acá crecí yo, pero íbamos religiosamente a la peregrinación atlista dos veces a la semana. El camino era el mismo: llegar al estacionamiento empedrado, saludar al de la puerta, quien fuera, siempre por su apodo. Pasar el filtro sin mostrar credencial...



Por cierto, sospecho que mi señor padre no era muy puntual con sus cuotas de membresía, y resolvía las situaciones con el poder de su discurso. Su rollo, pues.



Justo ahí estaba la cancha de entrenamiento. Jamás la pisé. Nos íbamos directo a los vestidores, y si lográbamos escapar, nos dábamos una vuelta por el salón de trofeos, bastante ralito, y por el "casino", o sea un salón de bailes o eventos.



Ahí, por cierto, tuve una de las revelaciones de mi vida: un concierto de rock, según yo de los míticos Spiders. Fue a través del ventanal que daba a las albercas, con cortina de por medio y luces de colores que perfilaban las sombras de los instrumentistas, y sonaba un gran himno tapatío: Back.



Si no eran ellos, fue un gran cover a la rola, o así me pareció. Tendría yo diez u once años.



Ya en los vestidores, era cosa de entrar y pasar el segundo filtro: el camarada de las toallas y los jabones chiquitos. Más saludos, también siempre por apodos, y su regreso, "quihubo, inge".



Si íbamos en fin de semana, obligado el traje de baño y directo al chapoteadero. Años después, a la alberca olímpica. Pero antes, había que dar raquetazos. Por fin, a la fosa de clavados.



Mi padre, siempre lo mismo: vendas, ungüentos, tobilleras o coderas elásticas, según la lesión en turno, y a darle fibra a las tres paredes del frontón. Lo suyo era el frontenis, con raqueta.



Pero también iba al estadio a sufrir y gozar con los rojinegros, siempre pendiente de las alineaciones, para

analizar y criticar a voz alzada. Se le daba muy bien la lengua: fue profesor toda su vida.



Después llegó la hecatombe: el Atlas se fue a segunda división. Jamás lo había visto tan derrumbado. Ni cuando murió su chucho pastor alemán, que fue la única vez en que se le quebró la voz.



Tan fuerte fue su desesperanza que jamás volvió a ver el futbol ni a comentarlo. Jamás. Lo olvidó para siempre. Quedó en ese tema, mudo.



Para acabarla de rematar, llegó la mudanza del club, de sus orígenes proletarios a las colonias fifís del poniente. Más que molestarle que abrieran otras sedes, lo que lo perjudicó fue el cierre del Paradero, su otra casa. Sanseacabó.



A mí, todo eso ni a calor me llegó. Como cualquier chamaco despierto, pregunté cuál era el equipo más ganador en esos momentos y me hice del Cruz Azul. Al menos hasta la adolescencia, en que me olvidé del futbol por completo... hasta que caí en el espejismo de los muchachos de Lavolpe, y regresé, ya con la casaca rojinegra.



A sufrir por 23 años. Soy nuevo aficionado... pero no tan nuevo.



De hecho, pertenezco a esa tribu de atlistas que ya no podíamos ver los partidos. No es que nos molestaran las derrotas, sino que podíamos sufrir verdaderas complicaciones médicas en el proceso. Somos legión. A mí se me curó a la brava, en la temporada pasada: llegué a una cantina en juegos semifinales, y superé mi trauma.



Ahora hasta al estadio fui, y vi lo impensable: triunfos y caras sonrientes, chiquillos con las muelas de fuera de felicidad y no las lagrimotas de reproche a su cruel progenitor: "¿Para eso me trajiste al mundo, para hacerme del Atlas?".



Soy una historia de éxito y superación a las adversidades, mi Atlas también. ¡Viva la Academia!





