Reta a CRE plan de AMLO en gas natural

En CDMX, el gas natural no llega a todas las colonias porque no hay permisos desde hace 20 años. Foto: Archivo

Diana Gante

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para que se pueda vender gas natural a los hogares, como propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es indispensable que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) agilice los permisos de distribución y comercialización, consideraron especialistas del sector energético.El Ejecutivo federal informó que buscará dar salida al gas natural "excedente" que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la venta del combustible a los hogares. Incluso, se comprometió a reparar calles de las zonas donde se distribuya.Lo anterior, luego que el Gobierno federal anunció la creación de Gas Bienestar, que permitiría ofrecer gas LP a mejor precio que los privados.Rosanety Barrios, experta del sector energético, manifestó que extender las redes que hay de gas natural para el público es sencillo, pero es necesario que se den los permisos a las empresas que realizan la actividad."En la Ciudad de México el gas natural no llega a todas las colonias porque no les dan permisos desde hace 20 años, entonces si quieren llevar gas natural a las residencias lo que deben hacer es dar permisos, pero hasta el momento no hay proyecto, análisis ni valoración."Sólo él (López Obrador), que quisiera llevar el gas natural a la Ciudad de México porque es donde trae la presión política por el aumento de precios de gas LP", expresó Rosanety Barrios.Daniel Salomón, especialista del sector energético, manifestó que si bien es cierto que el Gobierno federal mexicano tiene algunos contratos de largo plazo para el suministro de gas natural para alimentar centrales de ciclo combinado que no se realizaron, antes de conformar un aparato burocrático que comercialice el gas al sector doméstico se deben explorar otras alternativas."Deberían buscar otras alternativas como ceder la capacidad que tienen en los ductos o comercializar el gas natural al mayoreo para los distribuidores que actualmente ya comercializan el gas natural doméstico, pues existe una serie de participantes privados que tienen líneas de distribución y que podrían llegar a otras zonas", expuso Salomón.No obstante, añadió, el problema al que se enfrentan este tipo de compañías es evidentemente a los retrasos de los permisos que otorga la Comisión Reguladora de Energía."Entonces, antes de crear un aparato burocrático de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de la Comisión Federal de Electricidad que busque llevar gas natural con la bandera del Gobierno federal hacia los usuarios finales, deberían explorarse las alternativas que ya tienen mercado", agregó el especialista del sector energético.