Retoman sesiones en TEPJF tras crisis

01 min 30 seg

Erika Hernández

Hora de publicación: 17:59 hrs.

Tras una semana de turbulencias, la Sala Superior del Tribunal Electoral retomó las sesiones para resolver impugnaciones pendientes del proceso electoral.Antes de arrancar el análisis de 147 puntos, la Magistrada Mónica Soto afirmó que no podían obviar la etapa difícil por lo que pasaron, sin embargo, argumentó, al final el máximo órgano electoral demostró que no pondrá en riesgo su institucionalidad por encima de cualquier subjetividad.Consideró que cualquier diferencia personal o jurisdiccional debe quedar resueltas no sólo con el diálogo, sino y con la Constitución y la legalidad de frente."Estamos en un momento importante, trascendente y definitorio para esta Sala Superior y para el prestigio de este honorable pleno."Reconocer su apertura para dialogar y restablecer el orden jurídico y el orden en la relación interpersonal e interinstitucional en este pleno", indicó.Agradeció a los magistrados José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, ex presidentes, por su disposición para llegar a acuerdos y avanzar en la estabilidad de la Sala Superior."No podía quedar la menor duda de una posibilidad de incertidumbre, de falta de certeza de decisiones de este alto pleno, para garantizar a la ciudadanía, a los justiciables y a todas las instancias, que este Tribunal hará lo que sea necesario para garantizar el ejercicio pleno", añadió.Reveló que el Magistrado Indalfer Infante fue quien negoció entre los dos grupos que se crearon tras la destitución de Vargas en la presidencia."(Fue) una figura clave para tener comunicación entre quienes no teníamos la mejor comunicación, en estos momentos difíciles", dijo.