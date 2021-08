Retomarán campaña contra conductores ebrios

02 min 00 seg

Martín Aquino

Hora de publicación: 15:59 hrs.

Para persuadir a personas para que no conduzcan bajo los influjos del alcohol, el diputado local sin partido, Óscar Arturo Herrera, apoyado por la Universidad de Guadalajara, retomará la campaña "Sálvate", la cual se había suspendido a causa de pandemia de coronavirus.MURAL publicó el 16 de agosto de 2019 que el entonces legislador del PT había armado un equipo para recorrer bares y antros con la intención de impedir que los asistentes a esos establecimientos manejen tras consumir bebidas embriagantes; pero el proyecto se había suspendido desde 2020 debido al Covid- 19.Sin embargo, Herrera anunció este martes que será el próximo 25 de agosto cuando se reanude la campaña contra conductores ebrios, la cual iniciará a las 9:30 horas entre Javier Mina y Calzada Independencia, en Guadalajara."Vamos a trabajar en cruceros, en plazas públicas, vamos a trabajar en antros cuando se abran los antros, y a seguir trabajando; y cuando haya el sistema presencial (de clases) con la autorización de la Universidad de Guadalajara, vamos a continuar (concientizando a estudiantes)", apuntó el diputado.Antes de la pandemia, la campaña contemplaba visitas a antros y bares, platicar con propietarios, empleados, y clientes, buscando generar conciencia sobre el riesgo que implica conducir en estado de ebriedad; pero, de acuerdo con Herrera, esta medida no se llevará a cabo por ahora debido a que esos establecimientos están cerrados a causa de la pandemia.El legislador afirmó que se decidió retomar la campaña porque aún con la situación del Covid- 19 no han disminuido los accidentes automovilísticos."Las cifras en lugar de haber bajado en el periodo de confinamiento, están aumentando 15 a 20 por ciento. Decimos, pero si están cerrados los antros; pues (la causa sería) fiestas clandestinas, o toman muy apresurados en lo oscurito", dijo el diputado."El caso está que sigue habiendo problemas y están falleciendo en nuestro Estado de Jalisco siete personas por accidentes viales cada dos días (); algo también muy grave es que la mayoría de éstos son personas entre 15 y 29 años de edad, y eso resulta precisamente también alarmante", acotó.