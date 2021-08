Retrasan apoyos al agro de NL

Detallan que de los 43 millones de pesos que aún no llegan, 3 millones corresponden de manera conjunta a 3 proyectos de sistemas de riesgo y a 10 proyectos de mejoramiento de suelo. Foto: Archivo

A poco más de 3 meses de concluir el año, unos 450 agroproductores de Nuevo León siguen a la espera de que la oficina central de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) les envíe los apoyos que pidieron desde abril para sistemas de riego, mejoradores de suelo y otros equipos para el agro.Enrique Canales Martínez, encargado del despacho de la Sader en el Estado, refirió que la bolsa de apoyos asciende a unos 43 millones de pesos correspondientes a los programas Fomento Agrícola y Fomento Ganadero.Pero añadió que están por tramitar otros 20 millones de pesos más para dos proyectos agropecuarios de unidades de producción familiar del Programa de Desarrollo Territorial, los cuales espera que lleguen pronto, pues beneficiará a unos 300 productores de alta marginación en el sur del Estado.En entrevista posterior a un desayuno con el Consejo Estatal Agropecuario de Nuevo León, el funcionario detalló que de los 43 millones que aún no llegan, 3 millones corresponden de manera conjunta a 3 proyectos de sistemas de riesgo y a 10 proyectos de mejoramiento de suelo.Añadió que los 40 millones restantes son del programa de Fomento Ganadero y que las solicitudes fueron para infraestructura, maquinaria y equipo."En Fomento Ganadero (la ventanilla) se abrió en marzo y se cerró a mediados de abril, ahorita estamos revisando las solicitudes y esperando que nos autoricen un presupuesto, y en (Fomento para la) agricultura lo mismo."De oficinas centrales de la Sader no nos han bajado recursos (de programas) directos (de la Secretaría) para agricultura ni ganadería porque están en etapa de autorización".En el evento, al cual asistió la coordinadora de programas de desarrollo del Gobierno federal, Judith Díaz, el presidente del Consejo Estatal Agropecuario, Luis Cavazos, expresó la preocupación del sector por el recorte que la Secretaría de Hacienda propuso para algunos de los principales programas productivos de la Sader.Francisco Chapa, tesorero del Consejo Nacional Agropecuario, expuso el caso del programa de apoyos a la comercialización de granos básicos, el cual opera los esquemas ingreso-objetivo a través de agricultura por contrato."Para los productores de granos del País sería un golpe tremendo si se aprueba así como está el presupuesto para el campo, le pagaría fuerte a la productividad comercial".Al respecto, Díaz pidió a los productores no preocuparse, pues lo que envió Hacienda fue el Proyecto de Presupuesto de Egresos y todavía puede ser reconformado en favor de la Sader, para la cual fue propuesto un recorte del 31 por ciento en su gasto para 2020.Destacó que Nuevo León tiene varios interlocutores en el Gobierno federal y en el Congreso, los cuales podrían buscar más recursos para el campo de la Entidad.