Retrasos, caos y vacunas

03 min 30 seg

Francisco Solares

Hora de publicación: 05:00 hrs.

"¡Nos tratan como vacas!.. ¡No se vale!"...El grito es de Luis Guzmán, quien tuvo que dejar pendientes en su trabajo para acudir a la cita por la segunda dosis de su vacuna Pfizer en el CUCEI y se topó con que tenía que volver por la tarde.Son las 12:15 horas en la Avenida Revolución 1500 y el sol molesta, pero lo que más fastidia a cientos de personas, en su mayoría de 40 a 49 años, es la incertidumbre de saber si recibirán o no el biológico.Decenas se arremolinan afuera del CUCEI en torno a un miembro de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Bienestar, quien orgulloso porta una camiseta polo guinda, que ya vio pasar sus mejores momentos, y trata de explicar el retraso."¡No depende de nosotros! ¡Aún no llega la vacuna, pero les doy mi palabra que hoy todos se van vacunados a sus casas!", grita a la muchedumbre. El argumento ambiguo es "problemas de logística".Una señora le argumenta que llegó en camión desde la cabecera de Tlajomulco de Zúñiga, su cita era a las 12:00 horas y no puede regresar a las 19:00 como marca el reacomodo que hicieron.El representante de la 4T le asegura que desde el miércoles por la tarde comunicaron la reprogramación en redes sociales, pero eso no amaina la cólera de los oyentes que olvidan la sana distancia o cualquier otra medida de prevención del Covid-19.¿Redes sociales?, ¿Acceso a la información? Una señora platica que tuvo que acudir a un ciber-café aledaño para imprimir la hoja de su cita, que uno de sus hijos le tramitó por internet.Por otra parte, a un costado de la puerta del CUCEI, hay una fila de cientos de personas que a gritos exigen que se cambie la reprogramación y que en cuanto llegue la vacuna de Pfizer se aplique "así como estamos formados".Ahí se libran dos batallas: la primera es alzar la voz lo más fuerte posible para ser escuchados y, la segunda, vigilar para que no se metan los gandallas; algunos están ahí desde las 6:30 horas y no están del mejor humor posible.También llegan personas con citas para la aplicación de la Astra Zeneca, pero a ellos sí los regresan; los elementos de la Secretaría del Bienestar les piden que no se preocupen, pues tienen hasta 84 días para recibirla, pero eso no amaina la cólera."¿Y la vuelta quién me la paga, cabrones?", se oye la voz de un hombre entre la muchedumbre.Conforme llegan más personas, la efervescencia comienza a subir, así que el elemento de la Secretaría de Bienestar se mete al CUCEI y después de unos minutos, ya con un altavoz en la mano, regresa con un gesto triunfal."Ya convencí a los jefes, vamos a hacerle como dicen. Con orden, vamos a entrar cómo están formados", afirma. Estalla el júbilo.Entonces viene otro zipizape, el de acomodar a quienes no estaban formados y quieren entrar primero."¡Cuiden que no se metan!", "¡Hey, señor de verde, no se meta!", claman los propios ciudadanos, quienes tratan de poner orden.Finalmente, los miembros de la 4T arman cuatro filas sobre la banqueta. Nadie de los formados se acuerda de "Susana Distancia" y sus recomendaciones... lo único que quieren es la segunda dosis de Pfizer.A las 14:00 horas se abren las puertas del CUCEI y los rostros sudados bajo el sol cambian la molestia por la esperanza. A darle una última revisada a los documentos y avanzar.Ya adentro, en el auditorio, todo fluye con organización. A llenar los documentos y a recibir el piquete en el auditorio.Misión cumplida.