Retratos de una doble moral

Moisés Catedral

en MURAL

3 min

Octubre de 2019: la madre de una alumna de tercer grado en una primaria de Zapopan reportó ante el profesor y la directora del plantel el acoso que sufría su hija a manos de otras compañeras y compañeros de aula.



Ni el profesor ni la directora hicieron caso a la denuncia y ello derivó en una sucesión de hechos brutales, no solo en contra de esa menor, sino de otras más que también resultaron abusadas sexualmente por sus propios compañeros dentro de su escuela.



El caso de la escuela Marco Antonio Montes de Oca nos obliga a detenernos un poco y analizar lo que revela. En principio, ofrece un retrato de lo que somos como sociedad y, segundo, nos muestra el ejemplo inapelable de la vileza institucional. Ambas facetas dan cuenta de las características del círculo que perpetúa la violencia.



La cadena de omisiones no se detiene en el profesor y la directora. Ninguna instancia operó antes de la queja interpuesta por dos de las madres ante la CEDHJ. Ellas y sus hijas navegaron solas, sin asistencia psicológica, legal ni solidaria.



Tenemos un caso opuesto, que incluye a otro menor en desamparo, pero ante el cual la sociedad -en lo general- reaccionó de manera distinta, sin comprensión ni solidaridad sino con furia y tufo de linchamiento.



Por las mismas fechas de julio, un juez de lo familiar otorgó la tutela de un niño de cinco años a una pareja del mismo sexo, en este caso dos mujeres. El infante fue abandonado a los dos días de nacido y vivió todo ese tiempo bajo tutela del Estado.



En este segundo caso, la respuesta arrojada por los usuarios de redes sociales revela a un conjunto social reaccionario al que, en su estrecha manera de comprender lo que está bien y lo que está mal, en realidad poco le importa la vida.



La violencia ejercida en nombre de "la moral" tiene su origen en la ignorancia, lo demuestra una infinidad de estudios elaborados por décadas. Tres comentarios al caso anterior pueden servirnos como ejemplo:



"Se me hace que ese niño cuando sea grande va a ser tortillero...", "Para los que opinan que está todo bien, ¿se han preguntado cómo este hecho va a afectar al niño en su mente y su personalidad a lo largo del tiempo de crianza?", "¡Terrible! ¡Abominable! ¡Sigue la decadencia como sociedad!".



La cadena de reacciones sigue en el mismo tono. Se alude a los derechos del niño como si ponerlo bajo tutela de una pareja que llena ausencias afectivas -y le garantiza no solo protección emocional, sino estabilidad económica- le arrebatara esas garantías sustantivas.



Estos dos casos reflejan dos caras de la sociedad en la que vivimos. Por un lado, indolente y sometida al poder corrupto de las instituciones y, por el otro, gazmoña y de doble moral.



De vuelta al caso de la primaria, bastaría para indignarnos un solo pasaje del expediente de 90 páginas de la CEDHJ en el que la menor parece ser revictimizada. ¿A caso la forma en que se condujo este caso no resulta, por demás, terrible o abominable?:



"[...] Se intentó recabar la declaración a la menor de edad, pero en razón de que la misma no se mostraba empática con la psicóloga, evadía las preguntas formuladas y cambia de conversación constantemente", (sic).







@moisescatedral