Retrocedió México en Tokio 2020

Adrián Basilio

¿Hay estancamiento o retroceso del deporte olímpico mexicano?

El deporte olímpico mexicano mostró un retroceso en Tokio 2020 respecto a Río 2016 al cosechar solo cuatro bronces, mismo que debe atenderse de inmediato, pues la próxima edición de Olímpicos está a tres años en París, reconoció el presidente del COM, Carlos Padilla.El responsable del olimpismo tricolor aseguró que los mexicanos que subieron al podio y aquellos que alcanzaron el cuarto lugar hicieron su mejor esfuerzo, pero no fue suficiente."Son bronces muy bien recibidos, no alcanzó para más, pero el esfuerzo de nuestros deportistas tiene nuestro reconocimiento, todos salieron a dar lo mejor de sí. Las situaciones de medalla se construyen, no es que te levantas y ganas, esto es lo que se ha venido sembrando y es lo que se ha cosechado", dijo Padilla en entrevista telefónica desde Tokio."Creo que lo segundo, porque si en Londres 2012 obtuvimos ocho medallas y en la edición siguiente, en Río 2016, cinco, y ahora cuatro, pues la respuesta se da por sí sola"."El COM no prepara deportistas y tampoco es responsable del alto rendimiento y, conforme a la Ley, esto le corresponde a la Conade y a las federaciones como máximas autoridades técnicas. Entonces, es necesario ahora hacer una reestructuración, hacia dónde y cómo se pueden enmendar algunos aspectos y, como siempre después de una situación como ésta, hay que ser autocríticos", agregó.Para Padilla, los focos rojos se encendieron sobre todo en el taekwondo, deporte que regresó sin medallas por primera vez desde que es deporte olímpico oficial, a partir de Sydney 2000.Aclaró que uno de los bronces, el del futbol varonil, no es producto del trabajo ni mucho menos de una inversión de la Conade.Cosecha de medallas de México en los últimos Juegos Olímpicos:- Londres 2012 / 8 medallas- Río 2016 / 5 preseas- Tokio 2020 / 4 medallas