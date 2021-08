Revisa a Chente doctor de EU; sigue crítico

02 min 00 seg

Abril Valadez

Hora de publicación: 17:20 hrs.

La familia de Vicente Fernández buscó una segunda opinión médica sobre el estado de salud del "Charro de Huentitán", que permanece internado por el Síndrome de Guillain-Barré que padece.El director general del Hospital Country 2000, Ever Rodríiguez Arias, indicó que la familia de Vicente Fernández se comunicó con Timothy Hernández, médico de Estados Unidos, quien revisó a Vicente y aseguró que al cantante se le atiende bien y no agregaría ningún aspecto diferente."Hoy el señor Vicente cumple 18 días en terapia intensiva. Me voy a referir a un concepto médico que se llama segunda opinión, que se utiliza para conocer otra opinión diferente a la de los medicos tratantes. Esto con el fin de dar mayor de dar mayor seguridad."Esa segunda opinión fue dada por un medico de Estados Unidos, medico internista de San Antonio, Texas, Timothy Hernández, que estuvo ayer en el hospital, exploró al paciente, revisó el expediente clínico, se dio una vuelta por todo el hospital y dialogó con los medicos tratantes. Con esto el doctor Timothy da un opinión: el señor Vicente Fernández, está muy bien tratado, bien manejado. El no agrega ningún otro aspecto diferente al que se está dando al hospital".Además se informó que el intérprete de "La Ley del Monte" continúa en condición crítica pero estable.El cantante sigue dependiendo de un ventilador pero no presenta complicaciones respiratorias ni infecciones."En lo neurológico, continua despierto, con fluctuación en su estado de dormido y despierto, entiende. En la condición ventilatoria, sigue dependiente de un ventilador aún con esfuerzo respirador espontáneo, pero requiere de soporte por medio de ventilador, siendo de manera alternada las respiraciones espontáneas""La condición sigue siendo estable y no estamos exentos de que presente alguna eventualidad. Ahora es esperar la evolución del día a día", dijo el médico Luis Arturo Gómez.Vicente Fernández fue internado por una caída que le provocó una lesión en las vértebras, y luego le detectaron el Síndrome de Guillain-Barré.