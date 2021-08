Revive desbordamiento miedo de habitantes de Miramar

01 min 30 seg

Sara Ochoa

Hora de publicación: 12:51 hrs.

Los habitantes de la Colonia Miramar en Zapopan volvieron a sentir el miedo de hace tres semanas cuando su patrimonio quedó bajo el agua, con el segundo desbordamiento del Arroyo El Seco, registrado la noche de este jueves.Con palas y escobas, los vecinos comenzaron a limpiar las viviendas ubicadas sobre la Calle Puerto Tehuantepec, a un costado del arroyo, entre el lodo y el agua que de nueva cuenta se convirtió en amenaza.Muchos de ellos, incluso, apenas habían recibido el apoyo económico por parte del Gobierno del Estado, en conjunto con el Ayuntamiento de Zapopan, para recuperar algo del menaje perdido o pagar por 2 meses la renta de otro inmueble."La vez pasada el agua llegó hasta el 1.80 metros, y la casa donde vivía la señora que me la rentaba ya no me dejó regresar cuando lo perdimos todo, ahora vivo en una casa poquito más arriba", explicó María Concepción Santos, acompañada de sus 3 hijos pequeños."Nosotros bordamos blusas y toda la mercancía se perdió con las lluvias, no lo pudimos recuperar".Por su parte, María Guadalupe, tuvo que barrer de nueva cuenta los daños que el agua dejó en su casa, aunque aseguró que esta vez, fueron menores.La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, informó que el desbordamiento registrado ayer, dejó como saldo seis colonias con encharcamientos en alguna de sus vialidades, 18 Viviendas con ingreso de agua y lodo en cocheras y 15vialidades con azolve.