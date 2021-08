Rompe Covid 2 récords en Jalisco

02 min 30 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El coronavirus llegó en Jalisco a niveles récord de los últimos seis meses en dos indicadores: número de fallecidos y hospitalizados.Un día después de que el Gobernador Enrique Alfaro dijo que el coronavirus se ha desacelerado en Jalisco y que se ha visto una reducción en las muertes, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) confirmó ayer 94 defunciones.Desde el 16 de febrero no se reportaba una cifra de fallecidos tan alta; ese día se confirmaron 130 decesos a causa del virus SARS-CoV-2.No todas las víctimas murieron ayer, pues puede haber retrasos en los reportes enviados por los hospitales y no se precisó la fecha de defunción de los fallecidos.En lo que va del mes, el Sinave ha confirmado 769 muertes por Covid-19.Esto representa un incremento de 445 por ciento con respecto a los primeros 17 días de julio, cuando la Federación reportó 141 víctimas mortales.Apenas el lunes, Alfaro aseguró que el número de muertes había tenido una baja considerable de una semana a otra, esto por fecha de muerte.De acuerdo con los datos difundidos por la Federación, enero y febrero han sido los meses del año en los que más defunciones se han notificado, con 2 mil 484 y mil 943, respectivamente.En cuanto a personas hospitalizadas, el 16 de agosto se tuvo también una ocupación histórica en los últimos seis meses. Un total de mil 499 afectados por el virus eran atendidos en nosocomios.Según datos del Sistema Radar Jalisco, desde el 10 de febrero, cuando se notificaron mil 535 hospitalizados, no se tenía este número de pacientes internados.Otro indicador que tuvo un ascenso fue el número de casos activos. El Sinave estimó que en el Estado hay 5 mil 955 personas que adquirieron el virus en los últimos 14 días y que están en posibilidad de contagiar a otros.Esto representa un incremento de 1.6 por ciento con respecto al día anterior, cuando se reportaron 5 mil 861.A esta cifra se deben sumar los casos detectados por los laboratorios de la UdeG y los privados, los cuales no son reconocidos por la Federación.En cuanto a números de nuevos casos, ayer el Sistema Radar Jalisco notificó mil 779 contagios, para un acumulado de 311 mil 193 de marzo del 2020 a la fecha.Del 1 al 17 de agosto se reportaron 29 mil 334 contagios, un promedio de mil 725 personas cada día.El número de casos confirmados en lo que va del mes es más alto que los contagios detectados en todo julio, cuando dieron positivo 27 mil 936 personas.