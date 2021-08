Rompen 'Brujas' paradigmas de carpintería

Mariana Quintero

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La búsqueda de un espacio seguro y horizontal para aprender sobre carpintería detonó en la creación desde 2019 de la cooperativa Brujas Carpinteras, conformada por un grupo de mujeres de entre 20 a 29 años que utilizan madera de rehúso para crear muebles de todas dimensiones.Para Claudia Garibi, Quetzalli Garibi, Lucía Valencia, Esmeralda Vázquez, Lucy Díaz y Jaqueline Arias trabajar en este oficio tradicionalmente catalogado como una "tarea de hombres", les ha dado la oportunidad de reconocer su autonomía y fuerza."Este asunto de reapropiarse de algo que históricamente se me quitó la opción, creo que sí me da un calorcito en la vida y en el corazón (...) no es el género, ni es la edad, ni es nada; se puede hacer y lo estamos haciendo", asegura Esmeralda, quien tiene poco más de un año dentro del proyecto.Sin embargo, autonombrarse como carpinteras no les ha sido del todo sencillo. Se han topado con personas que ponen en duda la calidad de su trabajo solo por el hecho de ser mujeres. Dicen que su conocimiento asusta y desconcierta a los otros, como las brujas en la antigüedad."Somos un poquito más cuestionadas, no se tiene la confianza de que una mujer realice el trabajo, menos una mujer joven. Por eso la mayoría de nuestras clientas son mujeres, confían un poco más en nuestra chamba", explica Claudia Garibi, una de las fundadoras.Pese a ello los taladros, caladoras, serruchos y martillos no se han detenido. Al contrario, se han dedicado a transformar tarimas y huacales en sillas, escritorios, bancos, bases de cama o comedores.Las personas interesadas en conocer el trabajo de esta cooperativa pueden consultar su página de Facebook "Brujas Carpinteras", donde ofrecen muebles de línea y realizan pedidos personalizados.