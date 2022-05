Saca Gobierno a proveedor de oncológicos

02 min 30 seg

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Gobierno federal desmanteló en 2019 el anterior esquema de producción y entrega de medicinas oncológicos y las nuevas empresas que contrató no le están resolviendo el desabasto.La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó hasta agosto de 2025 a una proveedora de la India de medicamentos oncológicos y de alta especialidad, que ya se colocaba como una de las principales competidoras del mercado.Se trata de Accord Farma, filial en México del consorcio Intas Pharmaceuticals, que en los tres primeros años de este sexenio se convirtió en una de las proveedoras más recurrentes del sector salud para compras oncológicas, con 74 contratos por 485 millones de pesos.La empresa no surtió al ISSSTE mil 234 envases del medicamento Docetaxel Anhidro, para tratamiento de cáncer de mama, en un pedido de 2019 que era para un total de 5 mil 214 envases.Accord, que tiene una fábrica especializada en oncológicos en Toluca, bajo la razón social Farmabiot, y otra más para biotecnológicos, comenzó a crecer en 2019 y en 2021 ganó no solo contratos en concurso del sector salud, sino también cinco en la licitación consolidada de la UNOPS.