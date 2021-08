Sacude Atlas presión

Omar Fares

Hora de publicación: 14:46 hrs.

En Atlas quieren generar la costumbre de ser ganadores.Por el momento, están en quinto lugar de la tabla, con 4 puntos, producto de un triunfo y un empate, además de ser la mejor defensa, sin goles recibidos es una hazaña en comparación a como estaba el equipo en el certamen pasado, en el último lugar del Cociente y de la tabla, sin puntos.De un panorama de terror pasó al del optimismo."La realidad es que estamos cambiando la mentalidad, estamos cambiando las situaciones, pensamos en acostumbrarnos a ganar. Sí quedó de lado la presión, nos queda seguir mejorando, el equipo juega bastante bien pero no podemos relajarnos, tampoco volvernos locos, pero si el equipo trabaja bien será un buen torneo."Si hacemos un recuento en cuanto a lo técnico se cambió el sistema, nos vino muy bien a todos, ahorita el ADN ha mejorado, eso lo seguimos trabajando, tenemos mucha presión alta, pero hay que terminar mejor las jugadas, fue un cambio drástico", dijo hoy el capitán del Atlas, Aldo Rocha.El hecho de permanecer invictos en el torneo, es en gran parte a las intervenciones del portero Camilo Vargas, quien no ha aceptado gol en dos jornadas."Sabemos de la calidad de Camilo, es un tipo que te da seguridad, no podemos dejar de lado la labor de equipo, si mantenemos la portería en cero será importante, el no recibir gol es vital, nos da confianza el sentirnos respaldados para también arriesgar futbolísticamente", comentó el medio de contención.Sin embargo, después de Pachuca, el Atlas tiene una agenda en la que se cruzará con el América, Santos, Toluca, Tigres, y Rayados, entre los escollos más complicados."Sabemos que serán semanas complicadas, pero nosotros pensamos en partido a partido, no podemos pensar en América cuando todavía no jugamos contra Pachuca, nos queda cuidarnos bien, alimentarnos, cuenta mucho la parte de estar bien preparados, el que llega mejor descansado y preparado saca una ventaja que se ve reflejado", indicó.El rival en turno del Atlas será Pachuca, al que visitará el próximo lunes."Sabemos que será un partido intenso, Pachuca tiene jugadores complicados, pero si hacemos lo que venimos haciendo el equipo sacará un resultado positivo", señaló Rocha.