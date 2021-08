Sacude terremoto de 7.2 a Haití

AFP

Una tragedia tras otra

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Haití el sábado por la mañana, causando muertos y daños en este país caribeño que aún se no recupera del devastador sismo de 2010 y que padece una crisis política y social en medio de la pandemia de Covid-19.El sismo, que hizo temblar las casas y obligó a la población a buscar protección, se produjo hacia las 8:30 locales y tuvo su epicentro a 12 km de la ciudad de Saint-Louis-du-Sud, que se ubica a unos 160 km de la poblada capital haitiana, Puerto Príncipe, según del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).Esta institución emitió una alerta de tsunami, previendo posibles olas de hasta tres metros a lo largo de la costa de Haití, pero pronto levantó la alerta."Muchas casas están destruidas, hay muertos y algunos están en el hospital", dijo a la AFP Christella Saint Hilaire, que vive cerca del epicentro. "Todo el mundo está ahora en la calle y las réplicas siguen produciéndose"."Hay muertos, puedo confirmarlo, pero todavía no tengo el número exacto", dijo Jerry Chandler, director de la agencia de protección civil del país.El funcionario precisó que el Primer Ministro, Ariel Henry, estaba de camino al centro nacional de operaciones de emergencia, en Puerto Príncipe.La larga sacudida inicial se sintió en gran parte del Caribe, incluso en Santiago de Cuba (a unos 300 km de Saint-Louis-du-Sud), donde muchos residentes salieron de sus hogares, según Radio Rebelde.El sismo dañó escuelas y viviendas en la península suroccidental de Haití, según las imágenes de los testigos.Los residentes compartieron imágenes en las redes sociales de las ruinas de edificios de hormigón, incluida una iglesia en la que aparentemente se estaba celebrando una ceremonia el sábado en la ciudad suroccidental de Les Anglais.Un terremoto de magnitud 7 transformó en enero de 2010 gran parte de Puerto Príncipe y las ciudades cercanas en ruinas polvorientas. Causó la muerte de más de 200 mil personas y dejó otras 300 mil heridas.Más de un millón y medio de haitianos se quedaron sin hogar, dejando a las autoridades de la isla y a la comunidad humanitaria internacional ante un reto colosal en un país que carece de un registro de tierras y de códigos de construcción.El terremoto destruyó cientos de miles de viviendas, al igual que edificios administrativos y escuelas, así como el 60 por ciento del sistema sanitario de Haití.La reconstrucción del principal hospital del país sigue incompleta, y las organizaciones no gubernamentales se han esforzado por suplir las numerosas deficiencias del Estado.El terremoto de este sábado se produce poco más de un mes después de que el presidente Jovenel Moise fue asesinado en su casa por un comando armado, lo que conmocionó a un país que ya lucha contra la pobreza, una creciente violencia de las bandas criminales y la pandemia de Covid-19.El juez de instrucción designado el lunes para dirigir la investigación judicial sobre el magnicidio de Moise anunció el viernes que abandona el caso.La Policía dice que ha detenido a 44 personas en relación con el asesinato, incluidos 12 policías haitianos, 18 colombianos que supuestamente formaban parte del equipo del comando y dos estadounidenses de origen haitiano.El jefe de seguridad de Moise se encuentra entre los detenidos en relación con el complot supuestamente organizado por un grupo de haitianos con vínculos en el extranjero.La Policía ha emitido avisos de búsqueda de otras personas, entre ellas un juez de la Corte Suprema de Haití, un exsenador y un empresario.