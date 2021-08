Sale caravana de NL rumbo a vacunación en Laredo

01 min 30 seg

Imelda Robles

Hora de publicación: 07:55 hrs.

La caravana de los primeros 18 autobuses de Senda, con 20 personas cada uno, salieron antes de las 7:30 horas rumbo a Laredo en el arranque el Programa de Vacunación Transfronterizo.El Gobernador electo Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez subieron al autobús marcado con el número 1, rotulado con la leyenda "La senda de la salud es vacunarnos", y se sentaron en los asientos delanteros.Antes de subirse, García informó que él y Rodríguez también se aplicarán hoy la vacuna de Johnson&Johnson."Un servidor y Mariana incluidos a ponernos la vacuna para poder regresar a casa tranquilos, inmunizados y con todas las ganas de trabajar y salir adelante", dijo García.Hoy serán vacunados 800 trabajadores menores de 39 años de empresas como Farmacias del Ahorro, Senda y VivaAerobus.Reiteró que ya cuentan con un registro de 48 mil trabajadores por parte de 133 empresas que buscan ser vacunados dentro de este programa.Sin embargo, sólo se cuenta con 25 mil dosis.Estos trabajadores no necesitan tener visa para recibir la vacuna, ya que no ingresaran a Texas, sino que recibirán la dosis arriba de la unidad en los patios del SAT frente a la aduana.La caravana salió de el patios de Senda, en la Avenida Bernardo Reyes."Espero que todo salga bien, demostrar que somos gente organizada, obviamente preocupada y ocupada por la vacunación", dijo García.El convoy fue escoltado por elementos de Guardia Nacional y Fuerza Civil, quienes los acompañarán hasta la Ciudad fronteriza, pasando por Tamaulipas, y regresar hoy mismo."Para los jóvenes y no jóvenes que no han tenido la oportunidad de vacunarse y están yendo a trabajar es la oportunidad de cuidar su salud y la de sus familias", dijo el Gobernador electo.El contingente tomó Bernardo Reyes, Fidel Velázquez, Manuel L Barragán y posteriormente Sendero.Finalmente, a las 7:50 se enfiló a la Carretera a Nuevo Laredo sin mayor contratiempo.A las 10:00 horas se informó que saldrán otros 18 autobuses.Para este proyecto Farmacias del Ahorro donó 30 mil pruebas rápidas que se aplicarán a los trabajadores que serán llevados vacunados.También fueron donados 30 mil cubrebocas.*Con información de José Manuel Zapata y Juan Carlos Rodríguez