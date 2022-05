Salvador Zamora señaló las metas a cumplir en Tlajomulco

Maggie Urzúa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El arranque de la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, pone a Tlajomulco en vías de solucionar su gran problemática: ser un Municipio de casas abandonadas, de fraccionamientos fantasma.En entrevista el Alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, señala que sus metas son mejorar la distribución del agua potable; resolver los problemas de movilidad en López Mateos Sur y seguir reduciendo los delitos patrimoniales y mejorar la conducta de los policías municipales.Sobre la carrera por el 2024 y verse como un aspirante por la Gubernatura, lo toma con cautela, aunque el actual Gobernador haya salido del mismo bastión emecista del cual ahora es Alcalde."La verdad es que estoy concentrado en hacer el trabajo en Tlajomulco y, si en 2024 se da una oportunidad para seguir trabajando por nuestro Estado en alguna otra posición política, y si se dan las condiciones, estaré ahí jugando por el equipo político al cual pertenezco", asegura."No tengo ninguna preferencia (por alguna candidatura), lo que a mí me gustaría es terminar una gran Administración en Tlajomulco, cumplir los objetivos que nos trazamos. Estamos muy cerca de ello. Para mí eso va a ser la mejor satisfacción y, desde luego, la puerta a cualquier oportunidad política".Seguiremos trabajando en la construcción de infraestructura para abatir la problemática que tenemos de viviendas deshabitadas.Para nosotros ha sido muy difícil resistir la tentación de los desarrolladores de seguir construyendo vivienda social.Este gobierno ha sido el que menos viviendas ha aprobado en la historia moderna de Tlajomulco, y seguiremos haciéndolo así en tanto no contemos con toda la infraestructura de movilidad, de agua y (de oferta) educativa para garantizar que la gente tenga calidad de vida.Este año vamos a ampliar al doble la capacidad de potabilización de agua de El Zapote. Es decir, vamos a llevarla de 135 litros por segundo a 270, aproximadamente. Con esto vamos a resolver el problema al 100 por ciento de todo el Corredor Chapala.Nos faltará en algunas colonias el renovar la infraestructura -que ese es otro problema, el tema de las fugas- y podremos llegar desde todo el Corredor Chapala hasta la zona de Cajititlán, en Arvento.El plan es continuar con la infraestructura desde Los Agaves hasta la zona de El Mirador para poder conectar la planta potabilizadora de El Zapote, que tiene una capacidad importante aún de crecimiento, y tener agua hacia la Zona Valle.Esto es muy importante porque el Canal Las Pintas es el que abastece a El Zapote y estaremos a la mitad del convenio que firmamos con el Siapa, de 500 litros por segundo, para acceder al agua que viene de manera superficial de todo el proyecto de la Ciudad y que, en este momento, Tlajomulco sólo accede a 135 litros.No. Hubo una resistencia de los industriales argumentando que, sobre todo en esta etapa de reactivación económica, iba a tener una afectación.La llevó, me parece, la diputada Alejandra (Giadans). Es evidente que esta propuesta tendrá que consensuarse con las escuelas privadas, tendrá que haber un cabildeo y, sobre todo, también con los transportistas que te puedan ofertar un servicio de transporte escolar, como hay escuelas que ya lo hacen.Desafortunadamente, si tenemos 100 mil niños en las escuelas, pues tenemos casi 100 mil coches y pues estamos acostumbrados, o mal acostumbrados, a llevar a los niños hasta el salón de clases.El más importante es que Tlajomulco, por fin, tendrá un servicio de transporte público digno para integrarlo por fin a la Ciudad. Ese ha sido uno de los objetivos desde hace 12 años que llegamos al Gobierno, el que se pueda hacer una Ciudad compacta, con transporte público seguro, eficiente, económico, que te conecte con cualquier punto.En que no habrá obras como el tren elevado o las obras subterráneas que tengan que romper infraestructura, que tengan que obstaculizar vialidades. La verdad es que esta obra va a nivel y, las dos obras que se tienen que hacer de puentes elevados en los puntos más conflictivos para evitar el paso del tren, son obras que ya comenzaron.Hemos apoyado siempre a la Feria Internacional del Libro... Donamos terrenos por más de 250 millones de pesos para que se puedan instalar centros universitarios y preparatorias.Estamos comprometidos para poder donar un nuevo terreno para la construcción de un Hospital Civil en el entorno del CUTlajomulco.El compromiso está muy claro.Me parece que la Universidad, en este momento, debe ser muy cuidadosa de respetar la autonomía del Gobierno y el Gobierno también de la Universidad; de priorizar el cubrir la matrícula de tanta demanda que hoy tienen los estudiantes.Por eso estamos preocupados, para que estos proyectos salgan adelante. El compromiso que hicimos con el Gobernador es que no se van a detener estos proyectos.