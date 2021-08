Salvan a 6 privados de la libertad en auto de lujo

Pasaron una hora de angustia cuatro adultos y dos niños que fueron privados de la libertad en el Fraccionamiento Gavilanes, hasta que fueron rescatados por Policías de Tlajomulco después de una persecución.Su liberación se logró gracias a un testigo que no los conocía, pero denunció ante las autoridades, y también gracias a la coordinación con las cámaras del C4 y a la estrategia de hacer un cerco para cerrarle el paso al vehículo.Aproximadamente a las 19:25 horas, el sistema de vigilancia de Tlajomulco recibió una llamada donde se avisaba que hombres armados privaron de la libertad a una familia completa en una plaza comercial del Fraccionamiento Los Gavilanes.Cuando los policías llegaron a la Calle Tarrascos, no hallaron ni testigos ni indicios, pero llamaron de nuevo al teléfono de la persona que reportó y ésta insistió en que vio la privación de la libertad.La Comisaría aceptó la palabra de esta persona y revisó cámaras en el lugar. Así, los policías pudieron comprobar que llegaron varios hombres armados a la plaza y dos de ellos se subieron a un Mercedes Benz blanco donde iba una familia.Luego, se observó cuando el auto avanzó por Circuito Metropolitano Sur hacia San Isidro Mazatepec.Los datos del carro le fueron comunicados al área de videovigilancia municipal y las cámaras lo detectaron por la Carretera a San Isidro, cerca de la Calle Álvaro Obregón, en Santa Cruz de la Loma.Las unidades se acercaron al lugar y prepararon un cerco para evitar que el Mercedes avanzara, pero los sospechosos notaron esto y se retornaron, entraron por varias calles y fueron perseguidos durante 15 minutos.Finalmente, se dieron cuenta de que estaban acorralados así que se bajaron del Mercedes y huyeron por varios predios en diferentes direcciones.En el carro viajaban un hombre de 40 años, una mujer de 41 y otros dos adultos, así como dos niños de 7 años.Aún se investiga si fueron víctimas de secuestro o si fueron privados de la libertad para robarles el vehículo.Las víctimas se encuentran ilesas y no hubo detenidos.