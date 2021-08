Samayoa descarta crisis en Atlas femenil

Omar Fares

Fernando Samayoa descarta que exista crisis en el Atlas femenil. Sin importar que tras la goleada de 4-0 ante Tigres ya suma 2 empates consecutivos, y en dicho lapso registra 6 goles en contra y 2 a favor; el técnico del Atlas considera que el equipo se encuentra bien mentalmente."Me quedo insatisfecho más allá del punto que ganamos, dejamos ir 2 puntos muy valiosos, la contundencia nos pasa factura, mentalmente estamos bien. Es una carrera de distancia, es muy larga, en 3 años y medio me he encontrado con diferentes situaciones, es una carrera en la que hay que superar cada adversidad, no hay crisis, me preocuparía si no hubiera oportunidades como las que se presentaron hoy", dijo hoy al concluir el partido ante Pumas, con el que empató 0-0.El estratega del Atlas aclaró que a partir de ahora el Atlas jugará en el Estadio Jalisco luego de que desde que inició la Liga MX en el Apertura 2017 sus juegos de local habían sido en el club Atlas Colomos, Atlas Chapalita, y en Cecaf, y en el Jalisco sólo habían jugado en 7 ocasiones hasta el Guardianes 2021."Esta será nuestra casa por lo que resta del torneo, pero podrán existir situaciones para que se nos abran las puertas a Colomos y Cecaf, pero mientras el clima lo permita vamos a jugar en el Jalisco. Estadísticamente donde mejor jugamos es en estadio, el torneo pasado fuimos el mejor visitante y casi todos juegan en estadio. Lo que sí es que el horario afecta, es muy complicado jugar a esta hora, pero el espectáculo es para los demás, pero nosotros no fuimos contundentes", dijo el técnico.Samayoa agregó que la salida de Alison González en el segundo tiempo se debió a una lesión."Alison pidió su cambio por lesión en los isquiotibiales, y hay que cuidar la integridad física de cada jugadora", estableció el timonel.