San Cadilla

LE JUGARON CHUECO



A Carlos Salcido nuevamente le dieron gato por liebre.



Y no, tranquilos, no me refiero a ninguna situación como aquella con Yamilé.



¿Recuerdan que les había contado sobre los proyectos deportivos que tenía en Ocotlán con dos equipos profesionales?



Pues resulta que le jugaron chueco. Su inversor Juan Manuel Gómez Rosales presuntamente lo defraudó, según cuenta el ex jugador tanto de las Chivas como del PSV, entre otros clubes.



Y es que Salcido y su equipo de trabajo se llevaron una sorpresa al darse cuenta que los equipos de Segunda y Tercera División no tenían el registro oficial, ¿la razón? simple y sencillamente porque no habían pagado. ¡Plop!.



A partir de ahí comenzaron a dudar del señor Gómez, le rascaron poquito y le encontraron un historial nadita limpio.



El propio Salcido quiso hacer la denuncia pública porque porque quienes son la cara del proyecto son él, y otros ex chivas como Ramón Morales y Manolo Martínez.



Ahora el siguiente paso será las denuncias formales e intentar buscar otro inversionista para seguir adelante con los proyectos.



Lo malo es que tiene el tiempo en contra y al menos este torneo no podrá ser.



Ni hablar.









NO COMPRAN ESPEJITOS



El Atlas está analizando si contrata o no a un refuerzo más para el Grita México A21.



A las oficinas de los Rojinegros llegan y llegan ofertas con y gangas para el equipo de Diego Cocca, sin embargo tanto la directiva como el cuerpo técnico no quieren precipitarse en la decisión.



La defensa está más que cubierta con Camilo Vargas, Hugo Nervo y Anderson Santamaría, el mediocampo cuenta con Gonzalo Maroni, mientras el ataque con Julián Quiñones, Franco Troyansky y Julio Furch parece fuerte.



El proceso de adaptación de Maroni y Troyansky, quien ya se recuperó del Covid-19, va viento en popa y de ahí la tranquilidad que se vive en el plantel atlista.



Me da gusto que ya no permitan aviadores como Ricky Álvarez, Nicolás Pareja o Ravel Morrison.







CEPILLADÍSIMO



Ojalá que los promotores, "amigos" y familiares que le llenaron la cabeza de humo al joven delantero del Santos Laguna, Santiago Muñoz, se muevan a la brevedad para que le hagan realidad su sueño de irse a jugar fuera de México, porque les cuento que el futbolista está cepilladísimo de los Guerreros.



En el primer equipo ya no figura, es más, ya ni entrena con ellos. Pero esto no es lo peor, pues con la Sub 20 ya van dos jornadas y ni a la banca lo sacan.



El presidente de los Guerreros, Dante Elizalde, ya recibió una propuesta, peeero dista mucho de llegar a satisfacer al club, que no va regalar ni prestar a un futbolista con el que contaban y en el que invirtieron. Saludos, Chivas.



En una semana, los Guerreros ya contaran con Eduardo "Mudo" Aguirre, quien ya no es una promesa sino una realidad, además de que ya están preparando a Jordan Carrillo para tomar la estafeta en el frente de ataque.



Así que ojalá para el futuro de Santiago se encuentre una pronta solución, ya que de lo contrario suena para reforzar a mi Sancatitlán FC.







APOYO DE HERMANOS



Cruz Azul es una familia y si no me creen, les cuento lo que hicieron los jugadores tras el empate 1-1 con Santos, el domingo en el TSM de Torreón.



Rodrigo Huescas, de 17 años, debutó apenas en la Fecha 1 del Torneo Grita México A21 y para el cotejo ante los Guerreros, el técnico peruano Juan Reynoso volvió a echar mano de él.



Lo malo fue que, tras ingresar al 75', Huescas cometió 6 minutos después el penalti con el que Santos emparejó.



El chamaco, campeón de goleo con la Sub 15 celeste, andaba hecho trizas, pues fue una pena máxima bastante inocente. Pero apenas terminó el encuentro, más de uno se acercó para darle ánimo y, en el vestidor, el respaldo fue unánime de los hombres de experiencia, más allá de que se haya escapado la primera victoria.







