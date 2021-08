Se agotan citas para que 'treintones' se vacunen

Atención treintones: si todavía no sacas cita para vacunarte contra el Covid-19, ni lo intentes, porque ya se acabaron los lugares disponibles.La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó, a las 19:28 horas, que los espacios que se abrieron para esta segunda jornada, se agotaron."Te informamos que han sido asignadas ya, todas las citas disponibles para personas de 30 a 39 años que residen en el Área Metropolitana de Guadalajara", se difundió a través de redes sociales.El lunes, arribaron a Jalisco 238 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca para este grupo de edad, misma cantidad de citas que se asignaron.La aplicación de la vacuna iniciará el 9 de agosto.La dependencia informó que se esperan más dosis para terminar de proteger a este grupo etario, por lo que la semana entrante se podrían abrir nuevos espacios para citas."Si no tuviste oportunidad de generar tu cita, no te preocupes, próximamente anunciaremos las nuevas jornadas".El registro se abrió hoy poco antes de las 8:30 horas; 11 horas después, se agotaron.