Se alinean inversionistas a prioridades climáticas

05 min 00 seg

Anna Hirtenstein / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La exigencia de un tribunal holandés de que Royal Dutch Shell PLC reduzca sus emisiones de carbono está poniendo bajo los reflectores la manera en que los inversionistas abordan a las compañías petroleras y sus estrategias para manejar los riesgos climáticos.En un rincón particular del mercado, los bonos emitidos por petroleras como Shell, los inversionistas parecen estar malabareando sus valores en cartera para adelantarse a posibles cambios.El desarrollo del cambio climático como un factor a ser considerado por los inversionistas está sacudiendo al mundo de las inversiones.El tribunal holandés falló el miércoles que Shell debe reducir sus emisiones en 45 por ciento para el 2030, una medida que aumenta la presión para descarbonizarse.Shell reveló que planea una apelación.El mismo día, accionistas de Exxon Mobil Corp. eligieron a miembros del consejo nominados por un inversionista activista que busca que el coloso petrolero se prepare para un mundo posterior al combustible fósil.Esas decisiones hacen eco de fuerzas que ya están creando una nueva dinámica en la forma en que los inversionistas ven a las compañías de combustibles fósiles.El cambio es incipiente y es más notorio entre las compañías de petróleo europeas, cuyos bonos han perdido valor aún al tiempo que se han disparado los precios del crudo.Además de la presión de accionistas y activistas que impulsaron los casos de Shell y Exxon, inversionistas de deuda señalan que están tratando de adelantarse a posibles acciones por parte del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales para favorecer a compañías sustentables en sus programas de compra de bonos."Cuando observas dónde se ubican los diferenciales de precio de la energía en el contexto de la recuperación y el aumento en los precios de materias básicas, es claro que hay algo que está conteniendo los márgenes de la energía", dijo Stephen Caprio, estratega de créditos globales en UBS.Brent, el índice de referencia global de los precios del petróleo, registra un avance del 30 por ciento este año. En el mismo periodo, el diferencial o el rendimiento adicional sobre valores del Tesoro en bonos emitidos por firmas petroleras europeas también ha subido, indicando que los inversionistas los ven como más arriesgados que otros activos.Ese crecimiento en el margen es inusual.Anteriormente, los rendimientos de bonos de compañías energéticas han tendido a reducirse cuando suben los precios del petróleo y a aumentar cuando caen. Precios más altos del crudo significan un mayor flujo de caja para las compañías que emiten los bonos, haciéndolas más solventes. Cuando caen los rendimientos de los bonos, suben los precios de los bonos.Un índice de deuda denominada en euros emitida por compañías energéticas vio su diferencial en 1.03 puntos porcentuales el miércoles, comparado con 0.82 puntos de un índice general de deuda en euros emitida por compañías no financieras.La diferencia entre los dos ha crecido más del doble desde inicios del año, de acuerdo con un análisis de UBS.Los rendimientos sobre deuda emitida por colosos petroleros, como BP PLC y Total SE, han aumentado este año más rápido que bonos comparables de compañías no energéticas.Un bono emitido por Shell con vencimiento del 2031 vio su rendimiento subir de 0.22 por ciento, a fines del año pasado, a 0.56% por ciento el miércoles. Bonos equivalentes emitidos por Total y BP también han registrado movimientos similares.Esto sucede a pesar de objetivos fijados por estas compañías para tratar de reducir sus emisiones de carbono y volverse neutras para el 2050.Detrás del movimiento en los rendimientos, algunos inversionistas apuntan al enorme papel que los bancos centrales juegan en los mercados de bonos.Christine Lagarde y otros creadores de políticas en el BCE han dicho que el banco central está evaluando su papel potencial en la reducción de emisiones de carbono en la economía como parte de una revisión importante de sus políticas a ser dada a conocer este año.Está considerando tomar en cuenta los riesgos climáticos en su programa de compra de bonos corporativos.Actualmente busca comprar bonos equitativamente en todo el mercado.En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra anunció que planea ajustar su programa de compra de bonos corporativos para tomar en cuenta el impacto climático de los emisores.En marzo, el Gobierno instruyó al Banco de Inglaterra a extender su autoridad más allá de la estabilidad de precios para también impulsar a la economía británica para que sea neutra en carbono, lo que significa que las emisiones de carbono del País estarían totalmente compensadas."Hemos visto bancos centrales, literalmente por todo el mundo, colocando ahora al cambio climático como una de sus prioridades más importantes", declaró Sonja Laud, directora de inversiones en Legal & General Investment Management. Dijo anticipar que la fijación de precios de mercado de activos refleje cada vez más el grado al que están trabajando las compañías para contaminar menos."Veremos una diferencia mucho mayor en los precios y en el costo de capital para compañías que están alineadas comparado con las que no lo están", manifestó.Los bancos centrales son una fuente importante de demanda en el mercado de bonos, particularmente desde que inició la pandemia.El BCE adquirió bonos corporativos con valor de unos 86 mil millones de euros, equivalentes a 105 mil millones de dólares, el año pasado y el Banco de Inglaterra adquirió 9.5 mil millones de euros, o 13.4 mil millones de dólares, vía sus programas de estímulo."La dirección que sigan los bancos centrales realmente puede mover la aguja, dada la magnitud de la base de activos de la que estás hablando", comentó Fraser Lundie, director de créditos en Federated Hermes. Lundie acaba de reducir valores en cartera de bonos emitidos por fuertes emisores de carbono.Los fondos de pensión y las aseguradoras también están trasladando cada vez más dinero a fondos que toman en cuenta el historial de una compañía en materia de medio ambiente al tomar decisiones de inversión.El capital inyectado a fondos que se describen a sí mismos como apegados a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) alcanzaron un récord en el primer trimestre del año de 185 mil millones de dólares, aumentando 17 por ciento respecto al trimestre anterior, reportó Morningstar."A menudo lo comparo con fumar, porque es un rubro muy obvio que era totalmente aceptable hace una generación. Y de repente, ya no es aceptable", explicó Tatjana Greil Castro, administradora de carteras de crédito en Muzinich & Co."No muchos gestores de activos pueden comprar bonos de tabaco" y lo mismo pasará con compañías que no puedan comprobar que se están alejando de fuertes emisiones de carbono, señaló.