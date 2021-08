Se baja Spence Jr. de la pelea con Pacquiao

Errol Spence Jr. se retiró de la pelea del 21 de agosto ante Manny Pacquiao debido a un desgarre en la retina del ojo izquierdo.El cubano Yordenis Ugás, campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tomará el lugar de Spence frente a Pacquiao en el T-Mobile Arena de Las Vegas en la misma fecha, anunciaron los promotores el martes.Spence (27-0, con 21 nocauts) ostenta los títulos welter de la AMB y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero sólo ha peleado una vez desde septiembre del 2019 debido a una accidente vehicular y a la pandemia de coronaivrus. De acuerdo con los promotores, Spence no sabía que tenía un desgarre en la retina sino hasta el lunes, cuando la Asociación Atlética de Nevada le realizó un examen médico previo a la pelea.Spence se someterá este miércoles a una cirugía en Texas, su estado natal, para reparar el desgarre, pero se perderá la pelea frente a Pacquiao (52-7-2, 39 KO), quien es ocho veces campeón de la división y quien regresó al boxeo tras dos años de ausencia.El combate se transmitirá bajo la modalidad de pago por ver en Estados Unidos."Estaba entusiasmado por la pelea'', admitió Spence. "No hay forma de que pudiera pelear con mi ojo en esa condición. Me gustaría disculparme con todos. Saben que volveré pronto. Hemos regresado de situaciones peores".Ugás (24-4, con 12 nocauts) tenía previsto realizar la primera defensa de su título de la AMB en la pelea preliminar al duelo entre Pacquiao y Spence. Pacquiao superó a Keith Thurman para llevarse ese mismo cinturón de la AMB en 2019, cuando realizó su combate más reciente.El cubano de 36 años fue nombrado supercampeón welter, mediante el caótico sistema de la AMB en enero, debido a que Pacquiao fue despojado de su cinturón por inactividad. El también legislador filipino accedió rápidamente a enfrentar a Ugás después de que se descubrió la lesión de Spence, quizá en parte debido a la forma en la que perdió el campeonato."La única manera, la manera correcta de ganar un título mundial es en el ring'', aseguró Pacquiao.Ugás, de 35 años y medallista olímpico de bronce por Cuba, debía enfrentar al argentino Fabian Maidana en la pelea previa. En vez de ello, tendrá el mayor enfrentamiento de su ascendente carrera profesional.Ha conseguido tres triunfos seguidos y se llevó la primera versión de su título de la AMB con una victoria por decisión dividida ante Abel Ramos en septiembre pasado."Tengo un tremendo respeto por Pacquiao, pero vengo a ganar la pelea'', dijo Ugás en un comunicado. "Todos conocen mi historia de cómo llegué a Estados Unidos para seguir mi sueño de convertirme en campeón mundial y ahora es momento de dejar mi legado con un triunfo como uno de los mejores boxeadores cubanos que se han puesto los guantes''.