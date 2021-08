Se bajan 'Chicharito' y Vela del All Star

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 12:40 hrs.

Javier "Chicharito" Hernández y Carlos Vela no formarán parte del equipo de All Star de la MLS, ya que ambos siguen lesionados, por lo que serán una sensible baja para el juego de las estrellas de la Liga MX, que está pactado para este martes.Vela presentó una molestia muscular durante el partido que sostuvo el LAFC ante el Whitecaps el sábado pasado y tuvo que salir de cambio al minuto 16."Chicharito" recayó de una lesión en la pantorrilla a principios de agosto y finalmente no logró recuperarse; ambos encabezaban al equipo de las estrellas de la MLS, pero ahora serán reemplazados por George Bello y Rodolfo Pizarro.De parte de México también se bajó de última hora Jesús Gallardo y su lugar lo tomó Kevin Àlvarez, además de que también entró Santiago Giménez de Cruz Azul.Los equipos para el Skill Challenge quedaron finalmente conformados de la siguiente manera:SKILLS CHALLENGE MLS: Andre Blake (Philadelphia Union), Nani (Orlando City), Ricardo Pepi (FC Dallas), Rodolfo Pizarro (Inter Miami CF), Diego Rossi (LAFC), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Matt Turner (New England Revolution), Lucas Zelarayán (Columbus Crew).LIGA BBVA MX: Rubens Sambueza (Toluca), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Pedro Canelo (Toluca), Diego Valdés (Santos), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Alfredo Talavera (Pumas) Y Nahuel Guzmán (Tigres).