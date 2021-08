Se complica conseguir oxígeno en la Ciudad

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ante el repunte de casos de Covid-19, los tanques y concentradores de oxígeno comienzan a escasear.Grupo REFORMA consultó ayer la disponibilidad de servicio de renta de estos artículos en 10 establecimientos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Sin embargo, solo en dos era posible contratar un tanque o concentrador."No te sé decir desde hace cuánto están agotados, porque a veces me llegan, pero así como me llegan se rentan", indicó la operadora de Oxihome, una de las compañías consultadas.El personal del resto de las empresas explicó que durante las últimas semanas o días se les han estado agotando los insumos. Incluso en algunas de ellas ya había lista de espera de entre cuatro a quince personas.Cuando se les preguntó en qué momento podría haber disponibilidad para la renta de tanques o concentradores, ningún establecimiento dijo saberlo."Teníamos en renta, pero ya se nos agotó (...) no creo que me regresen tanques pronto porque ya tengo días en desabasto", dijo por su parte el personal de Praxair."Se me acabó el día de ayer (miércoles) todo lo que tenía para renta y ahorita ya no tengo nada disponible (...) probablemente mañana y pasado mañana haya, pero todo depende de si me regresan el equipo o no", comentó por su parte el operador de Grupo Médico San Lucas.De las empresas consultadas hubo algunas que también se dedican a la venta de tanques o concentradores; los precios van de los 5 mil hasta los 13 mil pesos, dependiendo la capacidad para almacenar el oxígeno y calidad del equipo.Según cifras de la Secretaría de Salud Jalisco, el número de hospitalizaciones en el Estado pasó de 196, el 4 de julio, a mil 189 el 4 de agosto.Además, la Red IRAG reportó 16 hospitales en Jalisco con una ocupación máxima en camas generales, de los cuales, cinco están en la Zona Metropolitana de Guadalajara.