Se cuela a Ciudad Judicial ¡enfermo de Covid!

Noe Magallón

Hora de publicación: 17:29 hrs.

Pese a las restricciones que hay en Ciudad Judicial por la pandemia, un ciudadano con Covid-19 ingresó y estuvo presente en una audiencia.La diligencia se suspendió cuando el propio ciudadano confesó, de manera espontánea, que padecía la enfermedad, lo que causó alarma, informó Tomás Pedroza, integrante del Sindicato Unión de Trabajadores del Poder Judicial del Estado."Se estaba comenzando el desahogo de una audiencia en mi juzgado y, al comenzar a preguntar a una de la partes que cuándo se comenzaría con las convivencias, una de las partes, muy abiertamente y sin pena alguna dijo: 'pues ya que se me quite la enfermedad'", relató la organización."Todos voltearon a verlo y le preguntaron qué tenía y dijo que Covid. En ese momento la secretario le llamó la atención y le preguntó por qué había venido, a lo que contestó que porque su abogado le dijo".El abogado, sin embargo, no acudió a la cita bajo el argumento de que no era necesario.Pedroza aprovechó para pedirle al Consejo de la Judicatura del Estado que ponga atención en las necesidades de los empleados."Hacemos un atento llamado al Consejo de la Judicatura para que empiece a hacer sus labores administrativas. No puede ser que bajo esta situación de pandemia no se esté regulando o haciendo el trabajo que requiere."Hoy en el juzgado Segundo Familiar, por una situación de no tener conciencia (un ciudadano) dio la afirmación de que tenía Covid. Ahorita el juzgado lo están sanitizando", dijo el servidor público.A pesar de ello, sostuvo que el problema no es de ciudadanos o trabajadores."El tema es que el Consejo de la Judicatura no nos da las condiciones para trabajar, no nos dan papel, no nos dan insumos de salud, no nos dan nada."La culpa no es de los trabajadores ni los ciudadanos, el tema es para qué fue hecho el Consejo de la Judicatura".Al final el enfermo se retiró como si nada.