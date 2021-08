Se degrada 'Grace' a tormenta; reanudan labores en QR

Óscar Uscanga

Hora de publicación: 10:24 hrs.

Tras tocar tierra durante la madrugada en Quintana Roo como huracán categoría 1, "Grace" se degradó a tormenta tropical la mañana de este jueves en su paso por los límites de esta entidad con Yucatán, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).En tanto, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ordenó la reanudación de labores y que se supendiera la ley seca en toda la entidad a partir de las 12:00 horas, además informó sobre la reactivación de operaciones aéreas en el Aeropuerto de Cancún."A partir de las 12 del día se reanudan labores y se concluye la ley seca en los municipios del Estado. Reitero mi petición a las empresarias y empresarios para que tengan tolerancia con la llegada de los trabajadores a sus espacios", publicó en redes sociales."El Aeropuerto Internacional de Cancún está abierto y a partir de las 11 am se estarían reanudando operaciones. En cuanto a los puertos, continúan cerrados a la navegación hasta que la @Semar_mx y Capitanías de Puerto así lo definan".Previamente, el Mandatario estatal describió en conferencia de prensa la disminución de intensidad de "Grace"."'Grace' se convirtió en tormenta tropical, está sobre Yucatán, su recorrido por Quintana Roo fue entrar al norte de Boca Paila, sur de Tulum, se metió sobre territorio de Tulum y entró a la zona de 'Los Chunes' en Felipe Carrillo Puerto, pasó sobre el poblado de Chun Yah, salió a territorio de Yucatán sobre Ixcabil", narró."Durante la noche hubo diversos llamados, el total de evacuados hasta el momento en la zona llegó a 337 personas de los diferentes lugares, principalmente de Felipe Carrillo Puerto y Tulum".Hasta el momento, en esta entidad no se reportó ninguna persona lesionada o muerta por las lluvias torrenciales y vientos con rachas de hasta 130 kilómetros que provocó "Grace".Sin embargo, las autoridades enlistaron caídas de árboles y anuncios espectaculares, así como el bloqueo de la vía Akumal-Tulum por diversos postes de electricidad.En Yucatán, el Mandatario Mauricio Vila coincidió con la degradación de "Grace" ya en su territorio, con vientos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 120 kilómetros por hora."A las 10:00 am, el Huracán Grace se debilitó a Tormenta Tropical. Se localiza a 65 km, se mueve al oeste a 30 kilómetros por hora", escribió.Conagua reportó que "Grace" ingresó a territorio nacional a las 4:45 horas con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora.Se prevé que el ciclón salga este mismo jueves de territorio yucateco, ingrese a las aguas del Golfo de México y tome nuevamente fuerza como huracán, categoría 1, antes de tocar nuevamente tierra entre el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas.Posteriormente, se pronosticó que sus bandas nubosas provocarán intensas lluvias en estados del centro del País como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Ciudad de México y Estado de México.