Se disculpa integrante de @laschiquirrucas

Hora de publicación: 12:01 hrs.

Charlie de Aguinaga, uno de los integrantes del grupo de influencers que se hace llamar Las Chiquirrucas, ofreció disculpas en un video por el trato denigrante que otros tres miembros de la agrupación dieron a un migrante, hechos bajo investigación por la Fiscalía del Estado.En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el influencer reiteró que él no estuvo presente cuando se registró la agresión contra un migrante afuera de las instalaciones de la asociación FM4 Paso Libre, pero expuso que al ser integrante del grupo y haber estado en otras ocasiones cuando se realizaba actos como éste, debía disculparse."Mi ignorancia me llevó a no hacer más nada. Tomo mi responsabilidad por esto, he tomado mi responsabilidad por esto, me he educado con el tema, deseo seguir haciéndolo, la verdad es que sí, insisto, me vi involucrado en esto en el pasado, pero definitivamente no soy la persona que era hace unos años o que inclusive era ayer", dijo de Aguinaga en un video."Pido una disculpa a quien sea que algo que yo haya hecho en el pasado o que haya hecho o que siga haciendo pueda herir o así, pero pues nada, es lo que creo que tenía que decir, pido una disculpa y me responsabilizo y tomo responsabilidad por mis actos", expuso.Se reportó que el domingo, a través de la cuenta @laschiquirrucas se hizo una transmisión en vivo afuera de la asociación FM4 en la que tres personas identificadas por la asociación como @jcvillalobosjc, @feeriveraaa y @el.muneco.acosta, ofrecieron 500 pesos a un migrante para que se dejara tocar los genitales.Ante esto, la casa que ofrece asistencia a migrantes en Guadalajara exigió en un comunicado el lunes que la agrupación no se aproveche de las necesidades económicas de los migrantes y evitaran monetizar la sexualidad de las y los migrantes."La persona migrante accedió y luego de este tocamiento el grupo de amigos se retiró en medio de burlas expresando que el billete era falso", comunicó la A.C."En mí está el compromiso de seguir educándome acerca de esto, de si veo que esto sucede detenerlo en el momento y de que no vuelva a pasar", dijo por su parte de Aguinaga, quien agregó que ya no se siente representado en el grupo de Las Chiquirrucas.