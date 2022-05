Se eleva precio del aguacate hasta $138 kilo

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Si piensas hacer un guacamole, piénsalo dos veces, pues en un año el precio del aguacate se incrementó en unDe acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el kilo de aguacate tipo hass costaba -hasta mayo de este año-en promedio en mercados, mientras que en la misma fecha del 2021 el costo fue depesos.Sin embargo, según la plataforma Quién es Quién en los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), actualmente el kilo de aguacate en los supermercados de la Zona Metropolitana de Guadalajara se puede conseguir hasta enGerardo Cárdenas Barba, productor aguacatero, explicó que los altos costos se deben a que no hay mucha producción de aguacates y al incremento en fertilizantes y costos de logística."Hay poco fruto ahorita en el mercado, Michoacán casi no tiene fruta y Jalisco empieza yo creo que en un par más de semanas, en empezar a salir algo de aguacate."Una de las cosas que se da es la escasez de fruta y pues hay que sumar a todo esto que hemos tenido un incremento importantísimo de los insumos", comentó.En diciembre del 2021 se informó que los huertos certificados de Jalisco fueron avalados para exportar aguacate Hass a Estados Unidos , sin embargo tanto autoridades estatales y federales así como productores están a la espera de que el Gobierno estadounidense de 'luz verde' para hacer el primer envío de la fruta jalisciense, lo cual podría ocurrir en junio.Al respecto, el productor señaló que la exportación de aguacate no debería representar un alza en el precio al consumidor local, ya que se tendría mayor producción.Pero, Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana y experto en economía, dijo que la exportación de aguacate sí podría incrementar su costo en México, ya que los productores suelen vender más producto en dónde sea mejor pagado.