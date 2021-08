Se exilia Anaya; que no huya.- AMLO

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Mientras Ricardo Anaya anunció ayer que estará fuera una temporada ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere en prisión para que no sea candidato en 2024, el Mandatario le pidió que, si es inocente, no huya."López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines. O sea López Obrador me quiere fregar a la mala", denunció el panista en un video de poco más de 7 minutos publicado en Twitter.El ex candidato presidencial del PAN sostuvo que López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República proceder en su contra por declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya."A mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente (Lozoya), que es un corrupto y mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero", expresó."Su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada. Ahí están las casas de Bartlett, las de Irma Eréndira y sus hermanos, los dos hermanos de López Obrador, recibiendo fajos de lana en efectivo".En tanto, el Presidente negó en su cuenta de Facebook que haya emprendido una persecución en contra de Anaya."Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad", escribió."No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya".