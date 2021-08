Se foguean tapatíos y ya trabajan rumbo a París 2024

Marco Arellano

Cómo les fue a los tapatíos en Tokio 2020

Datos

Jalisco aprobó el examen de Tokio 2020, pero reconoce que hay mucho trabajo por delante para acercarse al 10 en París 2024.La meta de 6 preseas del Code Jalisco para la próxima justa veraniega no parece tan descabellada luego de actuaciones como las de la medallista de bronce en clavados, Alejandra Orozco, el tirador Jorge Orozco o la gimnasta Dafne Navarro."Salimos, en términos generales, bien. Por tercer ciclo consecutivo los clavados nos dan medalla, eso nos llena de satisfacción; debuts históricos en deportes que a lo mejor hace 15 años no se practicaban en nuestro Estado y que gracias al sistema se han desarrollado y que hoy vemos que ya tenemos atletas en Juegos Olímpicos nos llena de muchísima emoción", dijo Carlos González, encargado del deporte competitivo del Code Jalisco."(Debemos) mejorar los procesos cualitativos de la propia competencia, entre más experiencia tenga el deportista, en la competencia misma, sin duda tendrá mayores elementos para poder resolver los efectos que se presenten en la competencia"."Todos los deportistas tienen muchas aristas por mejorar, tenemos que trabajar de la mano mucho con ellos, con sus entrenadores, para poder encontrar el balance para un mejor rendimiento. No basta con entrenar más, sino que tenemos que entrenar con mayor calidad y buscar esa eficiencia en el proceso de preparación", agregó González.En total, 8 de los 14 atletas jaliscienses que finalizaron en el Top 20 de sus disciplinas tienen entre 21 y 27 años, mientras que los de mejor actuación como Ale Orozco (24), Jorge Orozco (21) y Dafne Navarro (25) no superan los 25 años.Con mucha ilusión, las posibilidades hoy en día están ahí, hablamos de Jorge (Orozco) en la escopeta, hoy nos dice que para París sí puede ser un medallista olímpico, tenemos a Ale Orozco para rato, Iván García dice en sus redes sociales que busca otros Juegos Olímpicos, tenemos a Jessy Salazar, tenemos a esos deportistas que sin duda nos van a ayudar a poder buscar ese proyecto de las medallas olímpicas.Si como País nos quedamos con 4 medallas, lo complejo que es para el sistema del deporte nacional poder aspirar a tener esos resultados, pero vamos a trabajar día y noche con nuestros deportistas para poder encontrar ese resultado que tanto requiere el País y sobre todo el proyecto de Jalisco."Nos quedan 3 años y seguro estamos que vamos a mejorar mucho las expectativas para París 2024 de lo que se hizo hoy"."El balance general es bueno porque se han impuesto marcas, mejoraron nuestros deportistas".Carlos González, director del deporte competitivo del Code JaliscoAlejandra Orozco // Clavados // Bronce en sincronizados y sexta en individualGerardo Ulloa // Ciclismo // 23Paola Morán // Atletismo // 14Nuria Diosdado // Nado sincronizado // 12 (dueto)Cecilia Pérez // Triatlón // No terminó el individual, 16 en relevo mixtoClaudia Rivas* // Triatlón // No terminó el individual, 16 en relevo mixtoIrving Pérez* // Triatlón // 46 en individual, 16 en relevo mixtoAlfonso Leyva // Lucha // 15Jane Valencia // Lucha // 11Dafne Navarro // Gimnasia de Trampolín // 8Jorge Orozco // Tiro Deportivo // 4 en individual, 15 en equipos mixtoHaramara Gaitán // Bádminton // 15Elena Oetling // Vela // 32Juan Ignacio Pérez // Vela // 17Kevin Berlín* // Clavados // 4Gabriela Agúndez* // Clavados // Bronce en sincronizados y cuarta en individualAlejandra Ramírez // Tiro Deportivo // 13 en individual, 15 en equipos mixtoCarlos Ortiz // Golf // 42Luz Daniela Gaxiola* // Ciclismo // 11 (keirin), 17 velocidad individual, 6 velocidad por equiposÚrsula Sánchez // Atletismo // 64José Luis Santana // Atletismo // 56Jesús Esparza* // Atletismo // 74Guillermo Ochoa // Futbol // BronceDuilio Carrillo // Pentatlón // 33Álvaro Sandoval // Pentatlón // 35Mariana Arceo // Pentatlón // 16Rut Castillo // Gimnasia Rítmica // 22Iván García // Clavados // 24Renata Zarazúa // Tenis // 33 en individual, 17 en dobles*Es de otro Estado, pero entrena en Jalisco.27 años y 6 meses es el promedio de edad de los tapatíos que compitieron en los Juegos Olímpicos.3 tapatíos registraron en Tokio su mejor marca de la campaña: Paola Morán, José Luis Santana y Úrsula Sánchez.Jalisco participó en 12 de las 29 disciplinas en las que México tuvo representación en Tokio 2020.Los atletas de otros Estados que realizaron su preparación en Jalisco ganaron un bronce, 3 Diplomas Olímpicos y un par de Top 20.