Se 'lava las manos' Proepa ante tala en Cabo Corrientes

01 min 30 seg

Martín Aquino

Hora de publicación: 11:22 hrs.

El problema de deforestación que sufre un predio de 800 hectáreas en Cabo Corrientes, no podrá ser atendido por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), pues la dependencia afirmó que el tema no es de su competencia.MURAL publicó el 24 de mayo que, derivado de una queja de ciudadanos, el Congreso local solicitó a la Semadet, Proepa, Semarnat, Profepa y Dirección de Ecología de Cabo Corrientes la realización de procedimientos, inspecciones, evaluaciones físicas y valoración ambiental en el predio La Ciénega, conocido como Sierra Paraíso, en la región Costa Alegre.El requerimiento del Legislativo se basó en el presunto daño ambiental en el predio, pues se habría detectado tala inmoderada, saqueo de flora y fauna silvestre, contaminación de escurrimientos y depósitos de agua para consumo humano, y alteración de topografía.Sin embargo, mediante el oficio 0330/0622/2021, la Proepa respondió al Congreso que, al ser un órgano desconcentrado de la Semadet, únicamente cuenta con facultades en materia de inspección y vigilancia de competencia estatal, y el asunto de La Ciénega sería de responsabilidad federal."Resulta evidente que esta autoridad no cuenta con atribuciones administrativas en materia forestal, de vida silvestre y de agua, por estar reservadas a la Federación", indicó la Proepa en el documento entregado al Legislativo."No obstante, sabiendo que la materia ambiental es concurrente y en aras de coadyuvar con las autoridades federales, le informo que la (Proepa) siempre está atenta a la recepción de cualquier denuncia popular de carácter ambiental y en el supuesto de que no resulte ser competente, inmediatamente la canaliza a las instancias facultadas para su debida atención", añadió.