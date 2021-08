Se queda Pachuca Femenil sin DT

01 min 30 seg

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 22:19 hrs.

Toña Is, entrenadora de las Tuzas del Pachuca, anunció esta noche que deja la dirección técnica del club, de mutuo acuerdo con el equipo.Argumentando motivos personales y familiares, la estratega española dio por terminada su aventura con el cuadro hidalguense al que llegó el torneo pasado."Os comunico mi decisión de rescindir de común acuerdo mi contrato con el Club Pachuca. Agradezco de corazón a todos los que han sido parte del proyecto, por el apoyo brindado en esta etapa. Será un hasta pronto. Siempre Tuzas", posteó en su cuenta de Twitter."Lamentablemente motivos personales y familiares en España hacen que no pueda continuar en el club, y creemos que es la mejor decisión para ambas partes".Toña Is clasificó al Pachuca a la Liguilla del Guardianes 2020, siendo eliminadas en los Cuartos de Final por el Atlas.Esta campaña tuvo refuerzos de lujo, incluida la llegada de Charlyn Corral, y luego de 4 jornadas el club apenas suma una victoria, dos empates y una derrota, por lo que la estratega española deja al equipo en el lugar 11 con apenas 5 puntos.Pachuca busca entre sus entrenadores de las divisiones menores quien pueda tomar el puesto de manera interina, mientras encuentran un nuevo técnico.