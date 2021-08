Se queda Solari triste por Naveda

02 min 00 seg

Félix Zapata

Hora de publicación: 22:01 hrs.

Santiago Solari, DT del América, reconoció que se van tristes por la lesión de Santiago Naveda, en la victoria 2-0 sobre el Puebla, hoy en el Estadio Azteca."Estamos tristes, Naveda estaba entrenando bien, es un jugador joven que debutó el semestre pasado, que está compitiendo con grandes jugadores", explicó Solari este sábado en video conferencia."Pero bueno, son los gajes del oficio, no hubo ninguna mala voluntad de nadie, fue una cuestión de juego, le deseamos una pronta recuperación y ya estaremos todos con él para apoyarlo en su recuperación, le mandamos un abrazo a él y a su familia".El timonel aceptó que es positivo que retornen sus jugadores que estuvieron en Tokio 2020: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Henry Martín y Sebastián Córdova."Tenemos una Semifinal continental el jueves, por la cual luchamos mucho, y solventamos sus ausencias durante todo este tiempo", apuntó."Los esperamos con alegría pero con el máximo de concentración y dedicación al Club América, espero que ellos lleguen a disposición de los hinchas, dirigentes, que vengan y nos aporten su calidad, su alegría".Por su parte, Nicolás Larcamón, técnico del Puebla, aseguró que su equipo no ha sabido capitalizar los buenos momentos que tiene durante los partidos, como ocurrió hoy ante las Águilas."Indudablemente tenemos que mejorar, sobre todo en los pasajes del partido donde dominamos, creo que hoy están llegando poco y están encontrando goles", reconoció el timonel de La Franja."Realmente el bloque defensivo hoy cumplió sobre todo en el primer tiempo, la toma de decisión que nos toca el penal, América con toda la jerarquía no profundizaba avances de peligro, no creo que tenga que ver con la búsqueda de un refuerzo, es más el foco sobre lo ofensivo que sobre lo defensivo".