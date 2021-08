Se queja Memo Ochoa de trato del COI

Guillermo Ochoa, portero de la Selección Mexicana, denunció tratos preferenciales del Comité Olímpico Internacional a la Selección de Japón, contra la que pelearán por el bronce este viernes en la madrugada."Ellos están en hotel cinco estrellas, no sufren con la logística del Covid, no te quieren dar ni dos almohadas, que porque es una por atleta. Ha sido algo distinto, pero hay que tomarlo de la mejor manera, siempre hay cosas difíciles por superar y las hemos superado de la mejor forma y ahora nos toca dar revancha del juego de la Fase de Grupos", dijo Memo a Azteca Deportes.Han sido unos Juegos Olímpicos que han puesto a prueba la salud mental de los futbolistas, ante la cantidad de restricciones."La gente solo ve los partidos, pero hay cosas detrás que han sido difíciles, desde la alimentación, los transportes, protocolos, que nos tienen vigilados en todo momento. Llegamos del entrenamiento y en el hotel no nos dejan tocar ni el botón del elevador, no nos dejan bajar a la tienda del hotel a comprar unas galletas, un chocolate, nada, llevamos mucho tiempo encerrados y eso mentalmente te va cansando."No ha sido sencilla la estadía, las condiciones climáticas han sido muy pesadas, las logísticas del Covid no han sido sencillas porque hasta los mismos días del partido tenemos que viajar hasta 40 o 50 minutos. Juegas y al día siguiente tienes que recuperarte en el viaje, en tren, avión o camión. La exigencia ha sido muy alta y a pesar de eso el equipo se ha comportado a la altura", comentó.