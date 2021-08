Se rezagan contribuyentes por escasez de citas

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Hasta la fecha, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no permite generar una cita en su plataforma para trámites, lo que provoca rezago y afectación a los contribuyentes.Jaime Enrique Morelos Sánchez, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara (CCPG), dijo que la problemática de agendar una cita en el SAT está comenzando a rebasar al organismo por la cantidad de solicitudes que llegan y requieren atenderse, y como consecuencia afecta a los contribuyentes en ponerse al corriente en sus trámites."Hay un rezago importante de citas y no hay un horario específico en el cual se abre el sistema, pues uno tiene que estar muy al pendiente de en qué momento se liberan las citas para poder obtener alguna", mencionó.El ex presidente del CCPG comentó que entre los trámites más importantes y que siguen sin ser atendidos, son las inscripciones de personas morales y trámites de firma electrónica avanzada, seguido de los trámites de cancelación por liquidación de empresas, los cuales son urgentes para los contribuyentes, pero que hasta ahora siguen sin atenderse.Señaló que a pesar de que el personal del SAT se reincorporó a sus oficinas, el rezago que ha provocado limita a que puedan atender a todas las personas que requieren cita; por ello, Morelos Sánchez comentó que una alternativa que pudiera hacer el SAT es colocar módulos móviles para agilizar la atención de trámites y citas."Queda claro que por cuestiones sanitarias deben de mantener un control o número específico de contribuyentes al interior de las oficinas, lo que se pudiera hacer es abrir módulos en otros organismos o dependencias para desahogar el trabajo y saturación de citas", dijo.