Se tatúa aficionada firma de Renato Ibarra

Sonia Herrera siempre ha sido fan de Renato Ibarra, al grado de que le regalaron una playera firmada del jugador tras apoyarlo en su situación personal.



Sonia Herrera lleva a Renato Ibarra tatuado en la piel, y no es poesía.Desde 2016, la fiel seguidora azulcrema se obsesionó con el volante ecuatoriano por su forma de jugar y carisma. Cuatro años más tarde, después de decenas de autógrafos conseguidos y hasta el "follow" en Instagram de su jugador favorito, la saltillenese siguió apoyándolo a pesar del proceso judicial que el jugador vivió por violencia familiar.Ese año, 2020, sufrió violencia en la barra americanista por parte de mujeres que quisieron arrancarle la camiseta; para evitar otra experiencia similar, despojó el dorsal de Ibarra de algunos jerseys, pero un año más tarde hizo lo que pocos aficionados, tatuarse la firma de su ídolo."Soy Ibarrista. Este es mi nuevo bebé", dijo sobre su tatuaje, "soy su fan desde que llegó en 2016, no de ahorita, es mi tesoro más preciado"."No quisiera ahondar en ese asunto, es su vida personal, siempre he creído en él, a él lo admiro como persona, como jugador y a partir de eso aprendí a verlo como ser humano. Se lo he dicho a él, es un ser de luz, es una persona muy noble, tengo la dicha de conocerlo en persona y es una gran persona, confío en que no hizo nada (en el caso de violencia familiar)".Ibarra podría volver a pisar el Estadio Azteca por primera vez desde la Final de vuelta del Apertura 2019."Jugó lesionado, me lo dijo, es un jugador que le ha dado mucho al equipo", abundó la aficionada antes de entrar a ver, aunque sea a calentar, al creador de la firma que lleva en el antebrazo.