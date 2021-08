Se unen mujeres para crear tsunami sonoro

04 min 00 seg

Alejandra Carrillo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Hace un año, cuando la pandemia ocasionó el cierre de los espacios culturales, un grupo de compositoras e intérpretes de diferentes latitudes del País tomó la iniciativa de reunirse vía remota para discutir sobre su panorama en la música de concierto.Así surgió la Colectiva Tsunami, con la idea de generar una discusión sobre la discriminación que viven todos los días las mujeres del gremio musical, desde la escuela hasta en los espacios culturales de sus respectivas ciudades.Después de varios meses de discusión y análisis, las integrantes de la novel colectiva, decidieron generar su primer encuentro presencial, que tendrá como sede Guadalajara, en el Ex Convento del Carmen, el Laboratorio Sensorial y el Teatro Degollado."Con mucho miedo empezamos a hacer planes por la pandemia. Estamos lográndolo, sabíamos que tenía que ocurrir este año llevar al plano físico y presencial lo que ya hemos venido haciendo desde hace un año en lo virtual", cuenta Janine Jop Quintero, integrante tapatía de Tsunami, violinista y gestora del encuentro.Aunque han realizado música juntas a la distancia, componiendo y tocando las unas con las otras, la idea era generar un espacio de realización entre ellas. Este será el primer paso.Para las integrantes de este grupo, uno de los objetivos más importantes de este tipo de espacios tiene que ver con hacer visible que las problemáticas que viven en su trabajo no son casualidad, además de buscar actividades con perspectiva de género."Darnos cuenta de que estamos en todo el País y todas tenemos o tuvimos como estudiantes las mismas problemáticas, no solo la invisibilización del trabajo de las músicas sino temas de opresión, violencia, acosos sexuales y más. Tsunami ha sido un espacio muy bonito donde han pasado muchas compañeras que hablan de estas experiencias que todas compartimos: estamos en todos lados y los problemas son los mismos: era importante colectivizar la rabia y las ganas de hacer una propuesta como esta", explica Maribel Suárez, intérprete del fagot y originaria de Mexicali.El motor de Tsunami es, en ese sentido, las experiencias propias, pero también una propuesta amplia para investigar, interpretar, difundir y promover a más mujeres en todos los ámbitos de la música. Este encuentro, esperan, se replicará en otros estados eventualmente.Rosaura Aguilar (viola), de Aguascalientes; Maribel Suárez (fagot), de Mexicali; Ariadna Bucio (arpa) y Valeria Rubí (composición y saxofón), de Monterrey; Belén Ruiz (cello), Raquel Ramírez (flauta transversal) y Janine Jop (violín), de Guadalajara; y Elisa Díaz (piano) y Mariana Sánchez (cello) son la integrantes permanentes, aunque están abiertas a sumar a más creativas.Con un conversatorio, un laboratorio en el que esperan reunir a más mujeres organizadas en colectivos en otras disciplinas artísticas y un jam abierto libre de violencia para la interpretación música, la convocatoria está abierta a seguir compartiendo experiencias e imaginando formas de hacer que las cosas cambien.Para culminar este encuentro, ofrecerán un concierto en el Teatro Degollado, donde interpretarán varias piezas compuestas por mujeres como de la alemana Hildegard von Bingen, la australiana Sadie Harrison, Kaija Saariaho, de finlandesa y las mexicanas Valeria Rubí, Marcela Rodríguez y piezas de la propia Colectiva Tsunami.El grueso de las actividades son gratuitas, aunque por un tema de restricción de espacios, tendrán un cupo limitado sujeto y registro.Hoy y mañana17:00 horasSala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen (Juárez 638)Abierto mujeres dedicadas o interesadas en arte y género.Actividad gratuita*Mañana20:00 horasSala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen (Juárez 638)Entrada libreEspacio abierto para la improvisación musicalJueves 19 de agosto20.00 horasLaboratorio Sensorial (Ghilardi 120)Actividad gratuita para mujeres*Viernes 20 de agosto20.30 horasTeatro Degollado (Degollado s/n)100 pesos en taquilla o Ticketmaster*Requiere registro previo en colectivatsunami@gmail.com