Seattle aguarda a turistas con novedades culturales

03 min 00 seg

Juan Carlos Molina

Un dulce regalo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En la zona noroeste de Estados Unidos y rodeada de espectaculares vistas, Seattle invita a conocer su oferta urbana y cultural.Esta ciudad es la más poblada del estado de Washington y puede presumir por ser también una de las que más rápido han avanzado en el proceso de vacunación dentro de EU: en el condado de King , donde se encuentra este destino, alrededor de tres cuartas partes de los habitantes ya recibieron su esquema completo contra la Covid-19.Para los turistas es todo un clásico admirar la Space Needle, erigida para la feria mundial de 1962. Desde lo alto de esta torre, se tienen vistas panorámicas de las cordilleras montañosas cercanas y del estrecho de Puget que bordea parte de la urbe.También es casi obligado conocer Pike Place Market , un complejo de productos frescos, artesanías y regalos que este martes cumple 114 años de existencia.Es ahí donde se encuentra el Starbucks "original" de la década de los 70. Aunque no está precisamente en su primera ubicación, mantiene el decorado de la época y es una parada frecuente para visitantes.Pero este año, la ciudad también trae una serie de novedades museísticas, artísticas y deportivas. Muchos querrán visitar el Museum of Pop Culture , que tiene toda una colección inspirada en el rock, el cine y todo tipo de expresiones creativas.Desde junio pasado, en el lugar se presenta la exhibición "Heroes and Villains: The Art of the Disney Costume", que incluye piezas de vestuario y diseños utilizados en cintas como La Bella y la Bestia y El Regreso de Mary Poppins. Por supuesto, no faltan las zapatillas de cristal de Cenicienta.Además, del 14 al 17 de octubre tendrá lugar en Washington el festival de arte en vidrio Refract. La celebración tiene previstos más de 50 eventos en diferentes sedes, incluyendo en otras ciudades de la región, como Tacoma. Será una buena oportunidad para entrar a estudios de arte locales y conocer directamente a los creadores de estas piezas, así como para tomar alguna clase.También en octubre, luego de un proceso de renovación, abrirá la Climate Pledge Arena , antes conocida como KeyArena. Para ir acorde con el espíritu eco amigable del destino que lo alberga, este lugar utilizará sólo fuentes de energía renovable y prohibirá el uso de los plásticos desechables.En el sitio, que será el hogar del equipo de hockey Seattle Kraken y del de basquetbol Seattle Storm, también se prevén para el próximo año conciertos de Billie Eilish , John Mayer, The Killers , entre otros.Esto es sólo una pequeña muestra de lo que aguarda a los turistas. En las próximas semanas, por ejemplo, la sinfonía de Seattle retomará sus presentaciones en vivo y varios sitios anunciarán nuevos atractivos por conocer, todo para deleite de los visitantes y los lugareños.Durante este mes, los huéspedes de varios hoteles de Seattle podrán recibir un ramo de flores gratuito de Pike Place Market. Sólo será necesario llevar su confirmación de reserva al Market Information Center, donde las primeras 100 personas cada día recibirán un vale de 15 dólares que podrán canjear en algunas tiendas del complejo. Más detalles en: visitseattle.org/seattlebloombucks