Seguirá 'MasterChef Celebrity' sin Navidad o De Alba

02 min 30 seg

Froylan Escobar

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque Rebecca de Alba aún no está recuperada del contagio por Covid-19 y Paty Navidad permanece hospitalizada en lucha contra el mismo virus, la producción de MasterChef Celebrity ya retomó grabaciones y continuará.Así lo confirmó el productor Ángel Aponte, quien además comentó que se harán adecuaciones para no afectar al reality de TV Azteca."Una de las posibilidades que la licencia nos dio es que los que no se hayan recuperado o a los que los doctores aún no les dan luz verde para regresar, ellos nombren a un reemplazo."Varias de esas personas ya nombraron a un reemplazo que son algunos de los ex concursantes que ya han salido y estarían regresando en los programas en los que ellos no puedan", afirmó el productor en entrevista, sin detallar a los involucrados.En el caso de la conductora, Aponte comentó que aún se evalúa la posibilidad de reemplazarla, una opción sería la Chef Betty ; sin embargo, en primera instancia, lo que harán será correr el programa sin De Alba y, en cuanto regrese, grabar entradas y salidas que en postproducción puedan pegar.A finales de julio se informó que las grabaciones del reality se suspendían unos días debido a los contagios entre el talento: De Alba, el árbitro Paco Chacón, el chef José Ramón Castillo, Dalú y Navidad, quien ha expresado su posición antivacunas.Aponte comentó que disiente de las opiniones de Navidad sobre el Covid-19 pero dijo que respeta su postura. Eso sí, aseguró, a la actriz se le obligó, como a todos, a cumplir con los protocolos sanitarios."Yo no estoy de acuerdo con su decisión (de no querer vacunarse) porque yo sí creo que la vacuna todo el mundo se la debería de poner, pero eso es una decisión personal y yo respeto."Aunque ella no se quiera vacunar, sí se le exige, al igual que a todo mundo, ponerse la mascarilla, hacerse la prueba semanalmente, sanitizarse antes de entrar al foro... El hecho de que ella no se quiera vacunar no quiere decir que le demos un trato diferente. Ella sabe que, si se negara, no pudiera ser parte del proyecto, así de sencillo", manifestó.Yadira Navidad, hermana de la actriz, expresó: "Paty está muy bien, muchas gracias". No quiso dar más detalles.Debido a que llevan más de la mitad del programa grabado,sí iniciará transmisiones el 20 de agosto, a las 19:30 horas, por Azteca Uno.