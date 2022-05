'Seguridad aérea no es negociable', dicen pilotos a México

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 11:08 hrs.

La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolíneas (IFALPA, por su sigla en inglés) pidió en una carta enviada al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, trabajar en un programa de seguridad de Estado en el sector aéreo, en particular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para garantizar la seguridad operacional.En la misiva, que también fue enviada al Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y al subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, la IFALPA hizo un llamado al Gobierno mexicano para trabajar de manera conjunta con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México."La Federación reconoce el papel protagónico y la labor crítica que realiza ASPA de México para recuperar los altos niveles de seguridad operacional que requiere la industria aeronáutica, así como sus medidas propuestas de mitigación", señala la carta firmada por el presidente de IFALPA, el capitán Jack Netskar.El organismo indicó que si bien se ha logrado un "progreso significativo", es necesario consolidar y publicar las medidas de mitigación, medir su eficacia, así como continuar trabajando en la materia. Asimismo, hizo un llamado para que el Gobierno busque soluciones que garanticen la seguridad de las operaciones aéreas."Para la IFALPA y la industria de aviación global, la seguridad operacional no es negociable y no debe ser influenciada por agendas políticas", dijo el capitán Netskar.Cabe recordar que el 6 de mayo pasado, la IFALPA emitió una alerta a sus agremiados por los incidentes que se están registrando en el espacio aéreo mexicano debido a la entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la operación simultánea con el AICM."Por el rediseño del espacio aéreo, se han registrado constantes alertas por acercamientos de aviones con el terreno (cerros), desvíos por demoras excesivas y aeronaves que aterrizan con poco combustible", dijo en aquella ocasión.La organización que agrupa a más de 100 mil pilotos de 100 países, consideró que las incidencias ocurren por una mala capacitación de los controladores aéreos para operar con el rediseño.