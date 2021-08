Señalan uso de factureras por parte de Concanaco

01 min 30 seg

Verónica Gascón

Notas Relacionadas Promueven acción legal por falta de citas en SAT

Hora de publicación: 14:16 hrs.

En la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) se hizo uso de la figura de factureras a través de las cuales se desviaron 34.3 millones de pesos, indicó Juan Carlos Pérez Góngora, uno de los candidatos a presidir ese organismo empresarial.En conferencia de prensa, advirtió que existe un faltante en la Confederación, que preside José Manuel López Campos, de 41.6 millones de pesos, pero detectaron pagos irregulares de 34.3 millones de pesos de ese total.Pérez Góngora exigió que se determinen las razones del cómo y por qué salieron esos 34.3 millones pagados a factureras durante la administración de López Campos.Según un informe del auditor externo de la Confederación, se realizaron pagos a empresas que resultaron ser factureras, como Rauda Global Consulting; JCRA Poryectos Integrales; Impulso Vertical; Celular Millenium; Global Consulting Services, entre otras."Cabe remarcar que sistemática e ilegalmente se ha negado Concanaco a rendir las cuentas y a dar razones de estos pagos a las 'factureras', que no se adeudaban a dichas empresas, que no se les compró nada, que no se adquirió ningún activo de ninguna naturaleza, que no se recibió nada de ellas, que simple y llanamente fueron 'compradas' esas facturas para poder extraer el dinero que eran ahorros de años anteriores aportado mediante las cuotas anuales de las cámaras y canacopes", señaló Pérez Góngora.