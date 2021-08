Sereno Solari tras triunfo azulcrema

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 00:19 hrs.

Santiago Solari, técnico del América , ni se confía ni echa las campanas al vuelo tras haber derrotado al Philadelphia y llevar ventaja rumbo a la Final de la Concachampions, pues en este momento ya dio vuelta a la hoja y ahora enfocará sus baterías a las Liga."Hoy supimos manejar bien el partido. Hicimos una buena primera parte, irnos con la ventaja de 2-0 es muy bueno. Es un equipo que te obliga a estar atento todo el tiempo, tiene gente arriba muy potente", expuso en conferencia de prensa."La vuelta será complicadísima, falta un mes para eso, ahorita hay que enfocarnos en Atlas que es el siguiente partido. Cada partido es distinto, ellos jamás se descompusieron y ví a un rival peligroso".El estratega de las Águilas también dijo que están analizando un fichaje más, tomando en cuenta que el tema de las lesiones es algo que llega sin pensarlo y no quiere tener desprotegida su plantilla"El mercado de pases sigue abierto, nos urge cerrar la plantilla lo antes posible por las competencias que tenemos, Concachampions y el torneo. Hay veces que pasan cosas lamentables como la lesión de Santiago (Naveda)y veremos qué pasa, solo tenemos un jugador en esa posición (en la contención)", apuntó.El estratega azulcrema no quiso entrar en polémica sobre la tardanza para realizar el juego de vuelta, que tendrá lugar hasta el 15 de septiembre en territorio estadounidense, pues prefiere pensar en lo inmediato."El calendario no lo hacemos nosotros, no podemos hacer nada al respecto. Entendemos que es difícil para la gente que construye los calendarios meter todo. Pierde un poco el calor la eliminatoria, lo entiendo, pero es así", comentó.Finalmente dijo que tiene clero que el Philadelphia tiene habré arriba con mucha potencia que en cualquier momento puede hacer daño y señaló que es un plantel que los obligará a estar muy atentos por la forma en que maneja las transiciones.