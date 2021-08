Serían Olímpicos un fiasco de 20 mmdd para Japón

Alastair Gale, Miho Inada y Rachel Bachman / THE WALL STREET JOURNAL

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Cuando Toyota Motor Corp. dijo esta semana que no transmitiría en Japón ningún anuncio vinculado a los Juegos Olímpicos, envió un mensaje más fuerte que cualquier comercial televisivo sobre el sombrío estado de ánimo de la nación sede.Toyota es la compañía más valiosa de Japón y patrocinador olímpico global, una categoría compartida sólo por otras 13 empresas en todo el mundo. Para el público estadounidense, gastó millones de dólares en un comercial transmitido durante el Súper Tazón que presentaba los anillos olímpicos. Pero en Japón, cualquier vínculo con los Juegos era demasiado sensible de publicitar para el fabricante automotriz.Los Juegos Olímpicos se inauguran el viernes con un año de retraso y durante un estado de emergencia por Covid-19 en Tokio. La anticipación y las expectativas para un beneficio económico inesperado se han evaporado en gran parte. Los estadios y arenas cuya construcción o renovación para los Juegos costó más de 7 mil millones de dólares estarán en su mayoría vacíos después de que se prohibió la asistencia de espectadores.Japón quería que los Juegos Olímpicos de Tokio mostraran que el país sigue siendo una fuerza global pese a su población en declive y una economía en madurez eclipsada por China. También mostrarían cómo se recuperó Japón de un devastador tsunami en el 2011. En lugar de eso, los Juegos Olímpicos han agravado un malestar por la pandemia que ha puesto a su líder bajo presión para conservar su puesto.El Primer Ministro Yoshihide Suga señaló tener confianza en que las extensas medidas para mantener al público alejado del evento evitarían la propagación de contagios y que el país de cualquier modo se beneficiará de una enorme audiencia televisiva global."Decidí que los Juegos Olímpicos pueden proceder sin poner en riesgo la seguridad del pueblo japonés", señaló Suga en una entrevista. "Lo más simple y sencillo es rendirse", añadió. Sin embargo, "el trabajo del Gobierno es abordar los desafíos".Los organizadores siguen adelante ahora con unos Juegos Olímpicos para la televisión que pocos japoneses presenciarán o de los que verán algún beneficio financiero.El Comité Olímpico Internacional (COI) llamó a Tokio la ciudad sede mejor preparada en la historia olímpica. Pancartas de los Juegos fueron colocadas por toda la Ciudad y patrocinadores trazaron planes de mercadotecnia para aprovechar el factor del estado de ánimo positivo.La decisión tomada por Japón y el COI en marzo del 2020 de posponer los Juegos un año representó una apuesta de que la pandemia estaría contenida para el verano del 2021.Eso no sucedió. En las semanas previas a los Juegos, la variante Delta impulsó un aumento en las infecciones en todo el mundo, incluyendo en Tokio, donde se han diagnosticado más de mil casos nuevos de Covid-19 la mayoría de los días en fechas recientes. Hasta el lunes, sólo el 22% de la población está totalmente vacunada y se prevé que el estado de emergencia de Tokio continúe hasta el 22 de agosto.Se han reportado infecciones entre casi todos los grupos de personas involucradas en los Juegos, desde atletas hasta entrenadores y funcionarios del COI, así como contratistas y los medios. En la aldea olímpica, a la que los atletas pueden entrar sólo tras una serie de pruebas antes y después de su llegada a Japón, han surgido los primeros casos de infecciones.El número de personas procedentes del extranjero para los Juegos Olímpicos se ha reducido en alrededor de dos tercios. De todos modos, más de 50 mil atletas, funcionarios, reporteros y otros convergen en Tokio para los Juegos, lo que los convierte en la reunión internacional más grande desde que inició la pandemia.Los organizadores señalan que docenas de reglas que limitan la interacción evitarán brotes más amplios. Los visitantes son mantenidos lejos de la población local, bajo amenaza de expulsión si rompen las reglas.Algunos japoneses sienten que el evento se está realizando debido a presión del COI, acusación que éste niega. Alrededor del 73% del presupuesto del COI es financiado con la venta de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos.A finales de mayo, Dick Pound, miembro del COI, dijo que sólo un Armagedón podría evitar que los Juegos se celebraran, y añadió más tarde que el evento procedería incluso si Suga quisiera que fueran cancelados.Desde su llegada a Japón este mes, Thomas Bach, presidente del COI, ha sido seguido por un pequeño, pero vehemente, grupo de manifestantes antiolímpicos a cada paso, incluyendo cuando visitó Hiroshima para colocar una guirnalda en el monumento que conmemora el bombardeo atómico de la Ciudad en 1945.Un cambio importante que hizo Suga fue prohibir los espectadores locales después de que un repunte en las infecciones a principios de este mes llevó a expertos a advertir sobre el riesgo de reuniones grandes. La presencia de espectadores del extranjero se prohibió en marzo.Los organizadores de los Juegos de Tokio han dicho que se permitiría que algunos funcionarios olímpicos y gubernamentales, así como patrocinadores, asistan a lugares donde no habrá más espectadores. Esas personas cumplirán con roles esenciales como entregar medallas, supervisar deportes y observar operaciones para beneficio de Juegos Olímpicos futuros.Toyota, por su parte, dijo que ninguno de sus ejecutivos, incluyendo a su presidente Akio Toyoda, asistiría a la inauguración.Como sucede con casi todos los Juegos Olímpicos, el presupuesto para los Juegos de Tokio se disparó de sus proyecciones iniciales. El presupuesto oficial es de 15.4 mil millones de dólares, pero auditores del Gobierno japonés han dicho que el gasto total supera los 20 mil millones, casi tres veces el pronóstico original de alrededor de 7.4 mil millones de dólares cuando Tokio armó su campaña para buscar convertirse en sede.Patrocinadores japoneses aportaron más de 3 mil millones de dólares, la cantidad más cuantiosa proporcionada por compañías de una nación anfitriona en la historia.Sin duda, incluso los peores cálculos de pérdidas debido a los Juegos son de menos de un punto porcentual del tamaño de la economía de Japón. Takahide Kiuchi, economista en el Instituto de Investigación Nomura, dijo que todavía había una recompensa potencial gracias a la gente en el extranjero que verá los Juegos de Tokio y que podría decidir visitar Japón tras la pandemia."Restaurantes y hoteles que han renovado sus instalaciones para recibir a extranjeros no quedarán desaprovechados", señaló.El principal riesgo económico es el mismo que el riesgo de salud que llevó a muchos japoneses a oponerse a los Juegos: un posible evento superpropagador de Covid-19. Eso dejaría a Japón con un camino más largo hacia la recuperación y la necesidad de gastar mucho más dinero.- Peter Landers contribuyó a este artículo.