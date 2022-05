'Si cumplo con permisos a IP, truena sistema eléctrico'

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:46 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se cumplen con los permisos energéticos de la Iniciativa Privada (IP) entonces el sistema eléctrico nacional se vería seriamente afectado.Durante su conferencia matutina, el Mandatario federal explicó la razón de varias visitas que ha hecho el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues está revisando con él pendientes de empresas del sector energético de EU y también de otros países a los que les dieron concesiones."Sin posibilidades de que se puedan materializar esos proyectos, por ejemplo concesiones para poner plantas eléctricas en donde las líneas de conducción están saturadas y se puede tener la planta generadora, pero no se puede subir la energía a la línea de conducción porque truena todo el sistema eléctrico nacional", aseveró el tabasqueño.La razón, dijo, se debe a que los permisos se dieron de una manera desordenada -incluso anárquica- por lo que se está intentando llegar a acuerdos, pues algunas empresas ya realizaron inversiones con plantas ya hechas."Estamos viendo caso por caso y el Embajador Ken Salazar ha estado pendiente y se han llegado muy buenas acuerdos y por eso viene el constantemente aquí", finalizó.Salazar ha sido captado varias veces en los últimos días en Palacio Nacional, previo a la Cumbre de las Américas, evento al que López Obrador amagó con no acudir si todos los Estados que conforman el continente no son convocados.Hasta el momento, Estados Unidos no ha emitido una postura oficial al respecto, por lo que la asistencia del Presidente de México es incierta.